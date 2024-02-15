"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 70 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на август 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, сообщается в комментарии.

Аналитики ожидают позитивную динамику привилегированных ценных бумаг "Сургутнефтегаза" за счет переоценки на фоне одной из лучших дивидендных доходностей. По их оценкам, расчетный размер дивидендов на одну привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" может составить около 12 рублей. То есть к текущей цене бумаг дивидендная доходность составит 21%.

"Такая доходность обусловлена тем, что рынок пока не осознает потенциальный размер дивидендов либо не верит в то, что следующие выплаты будут хотя бы примерно таким же, - отмечается в комментарии экспертов сервиса. - Размер следующих выплат будет зависеть от курса доллара США на конец года. Но по мнению аналитиков, американская валюта будет торговаться не ниже текущего уровня. Это поддержит стоимость акций к дивидендной отсечке этим летом, а также обеспечит еще один большой дивиденд через год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.