Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ - ПСБ

Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Данные по инфляции в среду вышли нейтральными - инфляция стабилизировалась, однако о снижении пока говорить преждевременно (на 12 февраля годовой рост цен вернулся к 7,4%), - пишет эксперт. - Более интересны были данные по инфляционным ожиданиям населения, которые в феврале продолжили резкое снижение до 11,9% с 12,7% в январе; синхронно падает и наблюдаемая инфляция. Хотя уровень инфляционных ожиданий для Банка России остается повышенным, вероятность более раннего снижения ставки выросла, что создает определенную интригу в части смягчения риторики ЦБ по итогам пятничного заседания. Данные по инфляционным ожиданиям поддержат рынок ОФЗ".

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