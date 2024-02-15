Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 15 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании пятничного заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали позитивную динамику после того, как днем ранее они существенно снизились на данных об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре, однако аналитики прогнозировали более значительное ослабление - до 2,9%. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Эксперты ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в мае теперь оценивается трейдерами примерно в 35% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад. Шансы на уменьшение стоимости заимствований по итогам заседания в июне оцениваются рынком всего в 50% против почти полной уверенности в этом до публикации январского отчета об инфляции, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные Японии и Австралии. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с Новым годом по Лунному календарю. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,1%.

Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,2%, несмотря на слабую статистику ВВП. Экономика Японии в четвертом квартале 2023 года снизилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем экономики сократился на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Таким образом, экономика страны впервые за пять лет вошла в рецессию.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в четверг после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,27 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,4%, до $81,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,44%, до $76,3 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,6%, до $76,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, сообщило в среду министерство энергетики страны. "Огромный рост запасов связан с тем, что добыча нефти в США нормализовалась, а объемы нефтепереработки продолжают страдать в результате как планового, так и внепланового технического обслуживания", - отмечает аналитик DTN Трой Венсан, слова которого приводит Market Watch. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - на 1,92 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 февраля выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,539 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 883,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-10" (+0,3%), "Газпромбанк БО-17" (+0,29%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,9%), "МТС-001P-22" (-0,31%) и "РСХБ БО-09" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Роделен" завершила размещение 4-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля, по его итогам объем размещения был увеличен с 500 млн рублей до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов - 17% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 18,37% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 2,4 года.

МФК "Саммит" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

Альфа-банк зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-26 на уровне 11 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,8-13,9% годовых, а объем размещения планировался в размере не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга банк зафиксировал финальный ориентир ставки 1-го купона на нижней границе диапазона, на уровне 13,8% годовых, и увеличил объем размещения до 11 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 14,53% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ООО "ЭкономЛизинг" планирует 19 февраля начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов - 20% годовых, 3-4-го купонов - 18% годовых, 5-12-го купонов - 16% годовых, купоны квартальные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 18,3% годовых.

ООО НПП "Моторные технологии" планирует 20 февраля начать размещение 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 17-19% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 18,2-20,4% годовых, купоны квартальные. По выпуску планируется предусмотреть call-опционы через 2, 3 и 4 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,12% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ООО "Боржоми финанс" установило ставки 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей на уровне 0,01% годовых. Компания 23 февраля досрочно погасит выпуск. Пятилетняя эмиссия была размещена в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до запланированной оферты с исполнением 28 февраля 2024 года.