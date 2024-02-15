Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в четверг - SberCIB

Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в четверг и рост доходностей ОФЗ на несколько базисных пунктов, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Волатильность на валютном рынке в среду вновь была низкой: пара USD/RUB преимущественно оставалась в диапазоне 91,3-91,6 руб./$1 и завершила торговую сессию на отметке 91,4 руб./$1. Сегодня рубль, скорее всего, будет по-прежнему стабилен. Главный риск связан с данными по розничным продажам в США - если данные превзойдут ожидания, доллар может укрепиться ко всем мировым валютам. В этом случае рубль незначительно подешевеет", - отмечают эксперты.

Баррель Brent в среду подешевел на $1,17 до $81,60. По мнению аналитиков инвестбанка, давление на котировки оказали данные о сильном росте (выше ожиданий) товарных запасов нефти в США. В течение дня будет опубликован ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти. Согласно прогнозам SberCIB, Brent сегодня останется под давлением и будет торговаться в интервале $81-82 за баррель.

"Очередные аукционы Минфина прошли в среду успешно, а на вторичном рынке доходности изменились незначительно - в пределах 5 б. п. в обе стороны. Однако вечером вышли данные по инфляции в РФ, которая оказалась выше, чем ожидалось. На этом фоне сегодня доходности вырастут на несколько базисных пунктов", - указывают стратеги инвестбанка.

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