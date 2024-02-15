Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 3225-3260п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в четверг в рамках диапазона 3225-3260 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растерял импульс к росту: индекс Мосбиржи не смог удержаться выше 3250 пунктов и завершил день чуть ниже. Динамика ключевых "фишек" была смешанной: в сырьевых секторах инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль на фоне некоторого ухудшения внешнего фона, в частности, вечернего отката котировок Brent, триггером для которого стали невыразительные недельные данные по рынку энергоносителей в США. Поддержку рынку оказывал точечный спрос в финсекторе, девелоперах и потребсекторе, где участники рынка отыгрывали дивидендные и корпоративные ожидания", - напоминает эксперт.

Аналитик банка полагает, что в четверг, учитывая сохранение консервативного настроя на нефтяном рынке и отсутствие значимых новостей по ключевым "фишкам", индекс Мосбиржи может продолжить проторговывать район 3250 пунктов. Целевым по индексу Мосбиржи Локтюхов видит диапазон 3225-3260 пунктов.

"Переход к росту в дальнейшим с целью обновления осенних пиков, на мой взгляд, остается наиболее вероятным сценарием, - прогнозирует эксперт. - Сегодня ждем позитивных новостей от финотчтности "Яндекса" и со Дня инвестора "Софтлайна", считаем, что охлаждение в ИТ-сегменте, естественное с технической точки зрения, будет носить ограниченный характер".

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