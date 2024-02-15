Растущая тенденция по индексу Мосбиржи пока остается приоритетной - БКС Экспресс

Растущая тенденция по индексу Мосбиржи с вероятным штурмом границ полугодового боковика на уровне 3000-3300 пунктов пока остается приоритетной, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в рамках сессии среды обновил максимумы 2024 года, пик дня - под 3268 пунктов, - отмечает эксперт. - Обороты средние, 70 млрд рублей, и не дают внятного сигнала. По итогам вечерней сессии индекс все же просел и на финише оказался под отметкой 3250 пунктов. Потери чисто символические, но факторов для ускорения вверх пока не хватает - сырьевые цены неустойчивы, стабильный рубль сдерживает бумаги экспортеров, рынок замер в преддверии заседания ЦБ".

По оценке аналитика, с технической точки зрения индекс Мосбиржи остается в русле восходящей формации. Обновление локальных максимумов в среду полностью перекрыло распродажи прошлой пятницы, как и ожидалось. Ориентир не меняется - штурм максимумов осени 2023 года и выход вверх с пробоем границе полугодового боковика 3000-3300 пунктов.

"Динамическая поддержка повышается и сейчас приходит к 3240 пунктам, - указывает Зельцер. - Если вдруг уровень не устоит, то возможно углубление к недельному минимуму у 3220 пунктов. Сходить ниже 3200 пунктов уже не должны: рынок живет ожиданиями дивидендов и достижением ключевой ставки своих максимумов, а тенденции на внешнем контуре не столь значимы после возведения финансовых барьеров 2022 года".

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