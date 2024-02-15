Рубль проявляет стабильность к доллару и юаню в ожидании сигналов от ЦБ России

Москва. 15 февраля. Доллар США и юань слабо изменились на Московской бирже утром в четверг, рубль не предпринял попыток выйти из равновесия в преддверии ключевого события недели - заседания ЦБ России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,33 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,91 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,35 коп. - до 12,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов не предприняла попыток далеко уйти от ранее занятых позиций относительно доллара и юаня. Внешний фон подает противоречивые сигналы. Рубль находится под влиянием позитива на фондовых площадках, но ощущает давление со стороны сырьевого рынка из-за снижающихся цен на нефть.

Валютный рынок проявляет относительное спокойствие перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков, она сохранится на уровне 16%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ будет опорным. Помимо пресс-релиза (он в связи с последними решениями станет короче), Банк России опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. Также состоится пресс-конференция председателя ЦБ. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банк России опубликует 27 февраля 2024 года.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ключевая ставка будет снижаться в 2024 году, точные сроки начала этого процесса будут зависеть от развития ситуации - динамики инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования.

Инфляция в России в январе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года, превысив ожидания аналитиков (консенсус опрошенных "Интерфаксом" экономистов составлял 0,7%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2024 года немного ускорилась - до 7,44% (аналитики ожидали замедление до 7,3%) с 7,42% на конец декабря 2023 года. Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 12 февраля замедлилась до 7,38%.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,22 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,22 за баррель, что на 0,55% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду на данных о резком увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста на 3,35 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на топливо. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с). Между тем, глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют позитив: японский Nikkei 225 растет на 1,05%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,40%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,96%.

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали позитивную динамику после того, как днем ранее они существенно снизились на данных об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре, однако аналитики прогнозировали более значительное ослабление - до 2,9%. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, отмечает MarketWatch. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в мае теперь оценивается трейдерами примерно в 35% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад.