Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты;

- ВВП Великобритании в 4-м кв. 2023 года, промышленное производство и торговый баланс страны в декабре (10:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (11:00 МСК);

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- розничные продажи США в январе (16:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16:30 МСК);

- промышленное производство США в январе (17:15 МСК);

- расписки TCS Group последний день торгуются перед редомициляцией (в режиме Т+1);

- финансовые результаты "Яндекса" за 2023 год;

- День инвестора "Софтлайн";

- квартальные результаты Applied Materials, Deere&Company.

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