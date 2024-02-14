.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ подрос к 3260п по индексу МосБиржи во главе с Ростелекомом, упал Диасофт
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
Разработан механизм ограничения тарифов электросетевых компаний
АС разработала проект постановления правительства, ограничивающий предельные операционные расходы (OPEX) территориальных сетевых организаций (ТСО, оказывают услуги передачи электроэнергии), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Речь идет о...
 
Бизнес отмечает потери при продаже валютной выручки
Бизнес теряет крупные суммы, выполняя требование об обязательной продаже валютной выручки. Введение обязательной продажи валютной выручки заставило экспортеров перестраивать бизнес-процессы и менять планы, рассказал "Известиям" председатель...
 
Изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика
С начала года изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика операторами связи: подавляющее большинство вызовов начало проходить с номеров крупнейших компаний, в то время как в 2023 году нарушения преимущественно были на стороне малых...
 
14 февраля 2024 года 19:33

Рынок акций РФ подрос к 3260п по индексу МосБиржи во главе с Ростелекомом, упал Диасофт

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила просевшая вечером нефть (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) на статистике о запасах сырья в США; индекс МосБиржи подрос в район 3260 пунктов при смешанной динамике blue chips и ослаблении рубля. В лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+2,5%) на дивидендных ожиданиях, во "втором эшелоне" скорректировались вниз акции "Диасофта" (-6,9%) после ралли на итогах успешного IPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3258,14 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1122,52 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,42 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,5% и +2,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Ozon по итогам 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза - показатель превысил 1,7 трлн рублей, сообщила компания. Темп роста GMV превысил собственный прогноз компании (рост ожидался на уровне 90-100%). Также в сообщении Ozon указано, что компания по итогам 2023 года получила положительную скорректированную EBITDA (абсолютное значение не раскрывается).

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подросли до 166,4 тыс. рублей (+0,3%), при объеме торгов 2,641 млрд рублей. В четверг торги бумагами будут приостановлены до 21 февраля в связи со сплитом бумаг с коэффициентом 1:100.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Акции ПАО "Диасофт" просели до 5866 рублей (-6,9%), в начале торгов бумаги поднимались до 7332,5 рубля (+16,4%). Объем торгов бумагами составил 6,695 млрд рублей. Накануне на дебютных торгах акции компании подскочили до 6300 рублей (+40% к цене IPO, составившей при размещении 4500 рублей).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в среду предпринял очередную попытку прорваться к 3270 пунктам, после чего откатился к 3250 пунктам. Доллар предложил курсировать над отметкой 91 руб./$1, котировки нефти Brent забрались выше $83 за баррель.

На внешних рынках наблюдался отскок после снижения накануне из-за негативных данных по потребительской инфляции в США. В еврозоне оценка ВВП еврозоны за IV квартал 2023 года совпала с ожиданиями, а вот объём промышленного производства в декабре вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя ожидался внушительный спад на 4,1%.

В четверг председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, МЭА представит ежемесячный отчет, в США выйдут январские данные по розничным продажам. На российском рынке четверг будет насыщен корпоративными событиями: "Яндекс" (MOEX: YNDX) опубликует финансовые результаты за IV квартал, "Софтлайн" (MOEX: SOFL) проведет День инвестора, последний день будут торговаться расписки TCS Group (в режиме "Т+1") в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 февраля - 3200-3300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в среду обновил максимум прошлой недели, тем самым подтвердив восходящий среднесрочный тренд. Однако показать значительный рост индикатор не смог, несмотря на локальное ослабление рубля и вернувшийся оптимизм на глобальные рынки. Давление на индекс оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ и соответствующий рост доходностей по консервативным инструментам, полагает эксперт.

Динамику лучше рынка продемонстрировал телекоммуникационный сектор за счет роста акций "Ростелекома" на хороших новостях - компания выплатит дивиденды и планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний. Более детальная информация пока не раскрывается. Также в среду можно выделить акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1%), которая объявила о выходе на рынок недвижимости в 30-35 регионах России.

На нефтяном рынке геополитика остается одним из ключевых факторов поддержки. Об этом свидетельствует слабая реакция рынка на данные по инфляции и запасам в США, которые фактически были проигнорированы рынком. Кроме того, цены на нефть поддерживают ожидания мировых агентств, которые прогнозируют дефицит предложения нефти в I квартале года, а также темпы роста спроса выше средних исторических, отмечает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,5%) в среду продолжили ралли, обеспеченное дивидендными ожиданиями, и достигли максимума с июля 2023 года. "Группа ЛСР" остается одним из немногих застройщиков, выплачивающих щедрые дивиденды, которые теперь ожидаются по итогам 2023 года. Бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%) также поддерживают надежды на дивиденды. Совет директоров компании соберется для обсуждения выплат уже в эту пятницу, напомнила аналитик.

Акции "Ростелекома" чувствуют себя лучше рынка после подтверждения накануне главой компании перспектив выплат дивидендов за 2023 год, считает Кожухова. Бумаги Сбербанка тоже толкают вверх дивидендные ожидания - обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года. За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 руб. на оба типа акций с доходностью около 10%, и рынок надеется, что и в этот раз выплаты будут щедрыми. Как известно, Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты до 1,492 трлн руб., при этом чистая прибыль за 2022 год без учета событий после отчетной даты составила 300,2 млрд руб.

В среду Ozon представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот подскочил на 110% г/г, что заметно превышает рост прошлого года в 86% г/г. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90-100% г/г. Общий объем GMV превысил 1,7 трлн руб. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза г/г.

В Европе пересмотренные статданные подтвердили стагнацию экономики еврозоны в IV квартале 2023 года по сравнению с III кварталом и указали на неожиданное ускорение роста промпроизводства региона в декабре с 0,4% до 2,6% м/м. на нефтяном рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам, который, судя по прогнозам API, не предвещает позитивных для покупателей сигналов и может свидетельствовать о значительном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Тем не менее, нефтяной рынок все еще получает поддержку от сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, считает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений и консолидируются немногим ниже сопротивлений 3260 и 1130 пунктов. Интерес к Сбербанку в середине недели не смог вывести рублевый сегмент из краткосрочного диапазона из-за неоднозначных перспектив бумаг других секторов и фиксации полученной в предыдущие дни прибыли, полагает представитель "Велес Капитала".

По оценкам аналитиков ИК "Риком-Траст", акции "Диасофта" интересны для среднесрочных инвестиций.

Из положительных триггеров роста бумаг стоит отметить высокую маржинальность компании, стабильность в выплате дивидендов (компания платит их ежеквартально) и высокую операционную эффективность (в 2023 году затраты на выпуск новых версий ПО сократились в 8,5 раза по сравнению с 2018 годом).

В то же время, к факторам риска можно отнести зависимость денежного потока и всей бизнес-модели компании от ключевых клиентов и вероятность регуляторных изменений в отрасли (ужесточение требований регулятора к ПО, сокращение расходов финучреждений на ИТ и цифровизацию в условиях текущей непростой бюджетной ситуации в стране).

Тем не менее, аналитики "Риком-Траста" рекомендуют накапливать бумаги "Диасофта" среднесрочно, поскольку видят вероятность их роста на 15-20% на горизонте второго полугодия, учитывая ежеквартальные дивидендные платежи компании. Также компания планирует в скором времени выйти на рынок системного ПО в подклассе СУБД, что позволит увеличить целевой рынок и нарастить выручку, считают эксперты.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,8%, Китай закрыт на новогодние праздники), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,7%).

ВВП еврозоны в IV квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные. В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены вечером скорректировались вниз после выхода статистики по запасам сырья в США, цена Brent откатилась ниже $82,5 за баррель, хотя до статданных цена поднималась к $83,6.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,42 за баррель (-0,4% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $77,42 за баррель (-0,6% и +1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 12,02 млн баррелей (ожидался рост на 3,35 млн), запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,55 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,92 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,65 млн).

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на топливо.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем, глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+11,6%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), "Делимобиля" (MOEX: DELI) (+6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+4,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+3,6%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,01 млрд рублей (из них 9,68 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 9,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,41 млрд рублей на расписки Ozon).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 февраля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 3265п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и внешнем оптимизме, лидировал Ростелеком
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (Brent отскочила к $82,5 за баррель после локальной просадки ниже $81) и ослабления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3265 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,5%), обновившими максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях; лидерами снижения выступили расписки TCS Group (-4,1%) перед приостановкой их торгов на бирже в связи с редомициляцией.    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 19:34
Рубль вечером в четверг ускорил темпы падения в основных парах в ожидании завтрашнего заседания ЦБ РФ
Москва. 15 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль упал к бивалютной корзине в ожидании ключевого события недели - заседания Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST
Москва. 15 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в рамках коррекции. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:52
Ослабление рубля препятствует росту фондового рынка - Freedom Finance Global
Ослабление рубля препятствует росту фондового рынка, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "15 февраля российский фондовый рынок, открывшись в минусе, во второй половине дня сменил динамику на разнонаправленную, так как росту индекса РТС помешало ослабление рубля, -...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 18:24
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне результатов компании за 4К23 и весь 2023 год, сообщается в материале аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина. "Финансовые результаты "Яндекса" превысили консенсус-прогноз и наши ожидания. Рост...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 17:48
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 16 февраля - "Мои Инвестиции"
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мы ждем сохранения ключевой ставки на уровне 16,00% и повторения нейтрального сигнала с прошлого заседания. Что важнее, ЦБ обновит свои прогнозы, в том числе по...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 17:04
"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой $158,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,5%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и весь 2023 год мы сохраняем рейтинг "Покупать" по...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 16:38
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков, полагает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. На взгляд эксперта, амплитуда колебаний котировок акций расширится в начале торгов в связи с макроэкономическими релизами...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $240
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 15:40
Рубль днем в четверг умеренно дешевеет в основных парах в ожидании ключевых событий недели и на фоне снижающейся нефти
Москва. 15 февраля. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в четверг; рубль умеренно понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании ключевых событий недели.    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 15:25
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 4650 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 4650 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Хейфец. "Яндекс" отчитался за IV кв. и весь 2023 год, оцениваем результаты позитивно, - пишет эксперт. - Основным драйвером роста выручки по-прежнему остается...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 14:55
"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $1151,5
"Финам" повысил целевую цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $1151,5 за штуку, сохранив рейтинг "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Предполагаемый потенциал роста составляет 22,4% от текущих уровней. "Акции Regeneron Pharmaceuticals...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1730 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1730 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,72%, стоп-приказ: 1260 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Вышедшая в пятницу отчетность, на...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 13:53
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Софтлайна
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Софтлайна", несмотря на позитивность для цены бумаг эмитента опубликованных результатов по МСФО за 2023 год, сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина. Финансовые показатели...    читать дальше
.
15 февраля 2024 года 13:31
ЦБ РФ может оставить ставку без изменений в феврале 2024г - Freedom Finance Global
Банк России с высокой вероятностью может оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Мы предполагаем, что на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу ключевая ставка с высокой...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.