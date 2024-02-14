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14 февраля 2024 года 19:15

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 14 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,28% от номинала (доходность - 9,54% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 66,7% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,4% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также не изменился). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 394 базисных пункта - до 48,2% от номинала (его доходность выросла на 80 базисных пунктов, составив 11,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 16 базисных пунктов - до 71,87% от номинала (их доходность снизилась на 8,5 базисного пункта, составив 20,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 65,95% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,54% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 68,06% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,04% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 15 базисных пунктов, составив 66,35% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного падения накануне, вызванного публикацией в США разочаровывающих данных по инфляции за январь, в среду пытаются стабилизироваться и уже не демонстрируют ярко выраженной динамики.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена. Трейдеры вынуждены пересматривать прогнозы в отношении сроков первого в нынешнем цикле снижения базовой процентной ставки ФРС после публикации данных о динамике потребительских цен в США, показавших менее значительное, чем ожидалось, ослабление инфляции в стране. В результате доходности US Treasuries во вторник выросли до максимумов с начала этого года, процентная ставка десятилетних бумаг превысила отметку в 4,3% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в мае с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых теперь оценивается трейдерами в 37% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад. Шансы на уменьшение ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в июне теперь оцениваются рынком всего в 50% против почти полной уверенности в этом до публикации январского отчета об инфляции, по данным CME FedWatch. Трейдеры оценивают в 87,2% вероятность того, что ставка будет снижена по крайней мере три раза по 25 базисных пунктов в этом году, отмечает Market Watch.

Инфляция в США (индекс CPI) в январе замедлилась до 3,1% в годовом выражении с декабрьских 3,4%, тогда как эксперты прогнозировали ее ослабление до 2,9%. Потребительские цены выросли на 0,3% относительно декабря - максимально за 4 месяца, сообщило во вторник Минтруда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал ее замедление до 3,7%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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