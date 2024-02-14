ЦБ РФ может начать смягчение ДКП уже в апреле - ПСБ

Банк России может начать смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) уже в апреле, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания населения в феврале продолжили снижаться: с 12,7 до 11,9% за месяц. Синхронно падает наблюдаемая населением инфляция, - пишет эксперт банка. - Инфляционные ожидания - один из ключевых индикаторов для Банка России при принятии решений по ДКП и ключевой ставке. Это второе подряд снижение инфляционных ожиданий с пиков в 14,2%. Интенсивность 2-месячного снижения инфляционных ожиданий - максимальная с апреля 2015 года и близка к значениям конца 2016 года (если не учитывать шок весны 2022 года). Уровень инфляционных ожиданий для Банка России остаётся повышенным, но вероятность более раннего смягчения ключевой ставки явно выросла. В пятницу мы не ждём определённых решений от регулятора и считаем, что ключевая ставка останется без изменений. Но если продолжится тренд на стабилизацию инфляции и снижение инфляционных ожиданий, то не исключено, что ЦБ начнёт смягчать денежно-кредитную политику уже в апреле".

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