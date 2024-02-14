Индекс Мосбиржи подтвердил восходящий среднесрочный тренд - УК "Первая"

Индекс Мосбиржи подтвердил восходящий среднесрочный тренд, обновив максимум прошлой недели, отмечается в комментарии руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко.

"Ключевые российские индексы в среду торгуются разнонаправленно: индекс Мосбиржи прибавляет скромные 0,04%, а РТС теряет 0,12%, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи обновил максимум прошлой недели, тем самым подтвердив восходящий среднесрочный тренд. Однако показать значительный рост сегодня не смог, несмотря на дорожающую нефть, локальное ослабление рубля и вернувшийся оптимизм на глобальные рынки. Давление на индекс оказывает жесткая монетарная политика ЦБ и соответствующий рост доходностей по консервативным инструментам".

По мнению Кравченко, рост телекоммуникационного сектора связан с позитивной динамикой акций "Ростелекома", который объявил о двух хороших новостях: во-первых, компания выплатит дивиденды, во-вторых, планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний.

Среди отдельных бумаг аналитик также выделяет акции ГК "Самолет". Компания объявила о выходе на рынок недвижимости в 30-35 регионах России.

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