Краткосрочный торговый диапазон для пары доллар/рубль составляет 90,7-92 руб./$1 - Россельхозбанк

Краткосрочный торговый диапазон для пары доллар/рубль составляет 90,7-92 руб./$1, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Курс рубля к доллару снизился с пятницы почти на 0,6%, но к юаню почти не изменился, - констатирует эксперт. - Примечательно, что с началом праздничной недели в Китае объемы торгов в юане резко снизились и последние два дня составляют чуть более половины от обычного среднедневного объема торгов. Поэтому можно предположить, что чистые продажи юаня со стороны ЦБ, которые в феврале, по нашим оценкам, в среднем составят 8,1 млрд в рублевом эквиваленте, будут меньше влиять на динамику пары CNY/RUB до конца праздничной недели".

Аналитик подчеркивает, что резкий рост индекса доллара (DXY) в ответ на опубликованную во вторник статистику по инфляции в США за январь, указывающую на более скромные, чем ожидалось, темпы замедления инфляционного давления год к году и, соответственно, на сохранение жесткой денежно-кредитной политики ФРС более продолжительное время, не повлиял на динамику пары RUB/USD.

По мнению Фетисова, негативный эффект для рубля был несколько нивелирован сохраняющимся краткосрочным повышательным трендом на рынке нефти и продажами валюты со стороны ЦБ. Эксперт полагает, что динамика пары RUB/USD на краткосрочном горизонте будет укладываться в превалирующий диапазон 90,7-92 руб./$1, а для юаня 12,5-12,65.

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