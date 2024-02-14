Рубль днем в среду слабо дешевеет в основных парах в ожидании ключевых событий недели

Москва. 14 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже днем в среду; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 91,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,81 руб./EUR1, подорожав на 2,6 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,58 копейки, до 94,31 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,6 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов на фоне сниженной активности участников рынка, которые находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки в пятницу, 16 февраля. Также в этот день ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, а по итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Банк России 12 и 13 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. В Китае 11-17 февраля празднуется Новый год (Праздник весны).

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Возможно временное ослабление рубля до 92 за доллар США на фоне глобального укрепления доллара, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник вновь не показал ярко выраженную динамику, - отмечают эксперты. - Активность на рынке остается низкой как в связи с праздниками в Китае, так и в преддверии заседания ЦБ РФ. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится около отметки 91,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигались разнонаправленно. В целом на фоне глобального укрепления доллара курс пары "доллар-рубль" может на время уйти в сторону 92 руб./$1".

Рубль, возможно, подешевеет до 91,5 руб./$1 по итогам торговой сессии среды, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Пара "доллар-рубль" во вторник преимущественно торговалась в диапазоне 91,1-91,3 руб./$1, торговые обороты на Мосбирже оставались невысокими, - констатируют эксперты. - Вероятно, активность на валютном рынке будет низкой и в среду, однако небольшое давление на рубль может оказать укрепление доллара к прочим мировым валютам после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. В результате рубль может подешеветь до 91,5 руб./$1".

Баррель Brent слегка подорожал во вторник, по мнению аналитиков, поддержку котировкам оказали прогноз ОПЕК о продолжении роста мирового спроса на нефть и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Эксперты инвестбанка ожидают, что в среду Brent закрепится в интервале $82-83 за баррель.

Цены на нефть слабо повышаются в среду перед публикацией еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $82,82 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,05%, до $77,92 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30 МСК.