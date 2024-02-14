"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 311,5 руб. и 305,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Акции Сбера обновили максимумы, превысив уровень 290 рублей, - отмечает эксперт. - Позитивный фон для акций продолжает создавать недавно опубликованная неплохая отчетность за январь по РСБУ. Несмотря на ожидаемое замедление кредитования в связи с высокими процентными ставками и мерами ЦБ по "охлаждению" розничного сегмента, банк показал позитивную динамику прибыли в годовом выражении. Это согласуется с заявлениями руководства Сбера о том, что банк намерен продолжать наращивать прибыль в ближайшие годы".

Кроме того, аналитик допускает, что некоторые инвесторы начинают подкупать акции банка в преддверии намеченной на 29 февраля публикации финансовых результатов по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Результаты, как ожидается, будут сильными, с обновлением рекорда по прибыли. При этом менеджмент может дать уточненные прогнозы на 2024 год и сделать какие-то намеки по поводу дивидендов.

"С технической точки зрения акциям "Сбера" для ухода в район 300 руб. надо сначала закрепиться выше уровня 289 руб., локального максимума от конца ноября, - указывает Додонов. - На данный момент данные бумаги выглядят несколько перекупленными, поэтому нельзя исключать коррекции в район 280-285 руб.".

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