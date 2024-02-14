"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TFI International с целью $153 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,63%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчетность 8 февраля, показав выручку на 0,74% выше ожиданий, а прибыль - на 2,38% выше ожиданий, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $135 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают в "Финаме".

TFI International Inc. - канадская компания, которая предоставляет транспортно-логистические услуги на территории США, Канады и Мексики.

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