Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг расписок Ozon на уровне "держать" на фоне опубликованных предварительных результатов компании за 2023г, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Компания Ozon опубликовала предварительные финансовые и операционные результаты за 2023 год, сообщив о росте GMV на 110% до 1,7 трлн руб., - отмечает эксперт. - Это соответствует нашим ожиданиям и превосходит собственный прогноз компании, предполагавший увеличение на 90-100% г/г. По заявлению Ozon, скорректированный показатель EBITDA по итогам года оказался положительным, но при этом компания не раскрыла конкретных данных за квартал, как и данных по чистой прибыли. Чистый операционный денежный поток превысил 80 млрд руб., денежные средства на балансе на конец года составляли 169,8 млрд руб.".

Аналитик инвестбанка указывает, что по итогам 4К23 оборот Ozon, как и ожидалось, продолжил быстро расти, что отражает сильные позиции компании на динамично развивающемся рынке e-commerce в России. В то же время отсутствие детальной финансовой информации, которая раскрывалась ранее, по мнению Белова, может вызвать настороженность участников рынка и опасения относительно динамики юнит-экономики. Текущие котировки, на взгляд эксперта, уже справедливо отражают потенциал роста компании.

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