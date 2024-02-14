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14 февраля 2024 года 11:42

Рынок акций РФ утром превысил 3260п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon, бумаги Диасофта выпускают пар

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем по большинству blue chips вслед за выросшей нефтью (Brent поднялась к $82,8 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3260 пунктов во главе с расписками Озон в ожидании отчета компании за 2023 год. Во "втором эшелоне" акции "Диасофта" начали корректироваться вниз после ралли на итогах успешного IPO.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3264,16 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1124,4 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 91,45 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,9%), акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Акции ПАО "Диасофт" просели до 6166 рублей (-2,1%), в начале торгов бумаги поднимались до 7332,5 рубля (+16,4%). При этом бумаги лидируют по оборотам в секции акций "Мосбиржи" - на сделки с ними пришлось более 4,332 млрд рублей.

Накануне на дебютных торгах акции компании подскочили до 6300 рублей (+40% к цене IPO, составившей при размещении 4500 рублей).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,5%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду рынок акций РФ отыгрывает выросшие сырьевые рынки. Продолжается рост спроса на бумаги IT-сектора, что подтвердил активный рост бумаг "Диасофта" после размещения.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среду ожидается продолжение роста российского рынка акций. Главной целью индекса МосБиржи остается уровень 3300 пунктов. В 19:00 МСК будут опубликованы данные по инфляции в России за январь. В случае отклонения от консенсус-прогноза или сохранения ее устойчивого ускорения ожидается рост волатильности на фондовом рынке. Кроме того, в среду будет опубликована годовая отчетность Ozon по МСФО, с которой, вероятнее всего, связан недавний активный рост стоимости АДР.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается продолжить подъем в направлении 3300 пунктов.

"Ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать зону 3250-3300 пунктов, тяготея к тесту ее верхней границы. Рассчитываем на более фокусный интерес к внутренним секторам (не исключаем небольшой фиксации прибыли в hi-tech "по факту" публикации отчета OZON), надеемся на оживление спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком, а также акции сталелитейщиков", - отмечает эксперт.

Можно ожидать развития роста в "префах" "Транснефти" (MOEX: TRNF) перед сплитом и в акциях "Башнефти" (MOEX: BANE), где еще не полностью учтены дивидендные ожидания, считает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду последний день перед сплитом торгуются "префы" "Транснефти" (+1,1%, до 167,75 тыс. руб.). Торги возобновятся 21 февраля после сплита с коэффициентом 1:100, что сделает бумаги более доступными для розничных инвесторов и повысит их ликвидность. С начала года бумаги выросли почти на 15%, и не исключена фиксация прибыли участниками торгов после сплита, считают эксперты.

Нефтяные котировки остаются под влиянием конфликта на Ближнем Востоке, с начала прошлой недели нефть Brent подорожала на 6% и торгуется в области $82 за баррель. Тем не менее, опасения по поводу влияния ограничительной денежно-кредитной политики США на цены на нефть сдерживают рост цен на этот вид энергоносителей, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций упали на 1,4-1,8% на статистике по инфляции в январе, предполагающей, что Федрезерв США не станет спешить со снижением ставок.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, пишет MarketWatch.

В Азии в среду также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,8%, Китай закрыт на новогодние праздники), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,9%, DAX топчется на уровне вторника) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста накануне, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $82,81 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $77,89 за баррель (+0,03% и +1,2% во вторник).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30 МСК.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн б/с - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,82 млрд рублей (из них 4,03 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,53 млрд рублей на расписки OZON и 1,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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