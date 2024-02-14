"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку бумаг Ozon с целью 3490 руб

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку бумаг Ozon с целевой ценой 3490 руб. за штуку по результатам анализа предварительных показателей компании за 2023 год, сообщается в комментарии.

Ozon представил предварительные и неаудированные показатели за 2023 год. Компания сообщила о положительном показателе скорректированной EBITDA, отмечается в комментарии. Топ-менеджмент отметил, что модель бизнеса "остается финансово устойчивой", что позволит продолжить развитие в 2024 году.

"Ключевое влияние на динамику EBITDA оказывают расходы на фулфилмент (это все операции от заказа до получения), а также расходы в расчете на один заказ (CPO), - пишет аналитик Ляйсян Хусяинова. - Тренд на снижение CPO-расходов, который мы наблюдали вплоть до 3-го квартала прошлого года был прерван. Уже в 4-м квартале мы наблюдали небольшой рост этих расходов. Значение скорректированной EBITDA было положительным после 9 месяцев и по итогам года его удалось сохранить. Значение 4 квартала, по нашим оценкам, могло быть также в небольшом плюсе. Более релевантная метрика для оценки эффективности бизнеса Ozon - это денежный поток от операционной деятельности, он по итогам года также в плюсе. Мы ожидаем раскрытия полных финансовых результатов за 2023 год и пока сохраняем нашу идею на покупку бумаг Ozon".

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