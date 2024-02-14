"БКС МИ" сохраняет прогноз средней цены Brent в 2024г на уровне не $80/барр

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют прогноз средней цены Brent в 2024 году на уровне не $80 за баррель, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Цены на нефть в 2024 году будут зависеть от баланса растущего спроса и предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, и оценки экспертов сильно разнятся по обоим факторам. ОПЕК в 2024 году ожидает роста спроса на нефть на 2,25 млн барр., до 102,2 млн барр. в сутки при прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) в 1,2-1,3 млн и Управления энергетической информации (УЭИ) США в 1,4 млн барр.. Мы сохраняем наш прогноз средней цены Brent в 2024 год на уровне $80/барр. - примерно на текущем уровне. Мы по-прежнему считаем, что дисконт цены Urals к цене Brent в конце 2024 года составит $10/барр. - немного ниже, чем $11/барр. на прошлой неделе", - пишут эксперты "БКС МИ".

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