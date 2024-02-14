Инвесторам стоит присмотреться к акциям Ростелекома - ПСБ

Инвесторам стоит присмотреться к акциям "Ростелекома" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бумаги компании во вторник выросли на 6,3% (обыкновенные) и 3,2% ("префы"), отыгрывая позитивные корпновости, - пишут аналитики банка. - Причем обыкновенные акции довольно сильно приблизились к закрытию дивидендного гэпа от декабря 2023 года. Компания сообщила, что, во-первых, планирует провести в текущем году IPO одной из дочерних компаний, а во-вторых, может выплатить дивиденды за 2023 год, которые, согласно дивполитике, должны быть не менее 5 руб./акцию. Мы считаем, что здесь стоит ориентироваться на ~6 руб./акцию, а также, что "Ростелеком" может попытаться воспользоваться трендом на бум ИТ и разместить на бирже одну из своих компаний из этого сегмента".

Эксперты ПСБ напоминают, что во II квартале 2024 года "Ростелеком" планирует представить новую стратегию развития и новую дивполитику, что даст инвесторам больше понимания о компании. "Мы считаем, что стоит присмотреться к бумагам "Ростелекома" на долгосрочную перспективу: компания развивается, активно участвует в импортозамещении, делится прибылью с акционерами. Наш ориентир по обыкновенным акциям - 95 руб. (+19%), по привилегированным - 90 руб. (+28,5%)", - пишут стратеги банка.

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