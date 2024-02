Уолл-стрит закрылась падением, Brent у $82,7 за баррель

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции. Рынки акций АТР снижаются вслед за Уолл-стрит, кроме Гонконга. Цены на нефть стабильны перед выходом данных о запасах в США, Brent у $82,7 за баррель

Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, пишет MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 1,35% - до 38272,75 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 1,37% - до 4953,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,8% и составил 15655,6 пункта.

Ни один из трех индексов не падал так сильно в день публикации данных об инфляции с сентября 2022 года.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подешевели на 0,6% во вторник. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 3%, несмотря на 7%-ный рост выручки.

Цена бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизилась на 1,4%. Производитель игрушек резко увеличил чистый убыток в минувшем квартале, что стало неожиданностью для аналитиков, а также дал слабый прогноз на год.

Котировки акций Marriott International (SPB: MAR) опустились на 5,6%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в октябре-декабре получил выручку ниже рыночных ожиданий.

Биотехнологическая Biogen Inc. (SPB: BIIB) зафиксировала снижение чистой прибыли в прошлом квартале в 2,2 раза. Ее рыночная стоимость упала на 7,4%.

Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, нарастила чистую прибыль в октябре-декабре в 2,2 раза, ее выручка выросла на 8% и совпала с ожиданиями экспертов. Тем не менее капитализация компании сократилась на 4,5%.

Цена бумаг оператора платежного сервиса PayPal Holdings (SPB: PYPL) уменьшилась на 3,1%, до $58,26 за штуку, после того как аналитик Daiwa Capital Markets Кадзуя Нисимура понизил их рейтинг до "нейтрального" с "выше рынка", прогнозную цену - до $62 с $64.

Рыночная стоимость Kroger Co. (SPB: KR) опустилась на 0,6%. Сеть супермаркетов дала понять, что снизит цены для покупателей после слияния с конкурирующей Albertsons. Ожидается, что сделка на $24,6 млрд будет закрыта в первом финансовом полугодии, которое завершается у Kroger в середине августа.

Акции Paramount Global (SPB: PARA) подешевели на 3,1% после сообщения Hollywood Reporter со ссылкой на внутренний документ компании о предстоящем сокращении порядка 800 сотрудников в США.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сделала доступным для широкой публики работающего на ее чипах автономного чат-бота Chat with RTX на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта. Компания потеряла 0,2% рыночной стоимости во вторник.

Между тем капитализация JetBlue Airways взлетела на 21,6%. Инвестор-миллиардер Карл Айкан раскрыл информацию о том, что он владеет 9,9% акций авиаперевозчика.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду вслед за падением Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с Новым годом по Лунному календарю.

Опубликованные накануне показатели январской инфляции в США оказались выше прогнозов рынка, из-за чего все три главных фондовых индекса страны - Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite - завершили сессию самым сильным падением в дни публикации инфляционных данных с сентября 2022 года.

Между тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1% в среду.

Список лидеров роста в составе индикатора возглавляют бумаги Galaxy Entertainment Group, дорожающие на 4,2%.

Также заметно повышается капитализация China Merchants Bank (+3,7%), Meituan (SPB: 3690) (+3,6%), Hansoh Pharmaceutical (+3,3%), Orient Overseas (International) Ltd. (+3,1%), Country Garden Services Holdings (+3%), Sands China (SPB: 1928), Trip.com (+2,8% у обеих), Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+2,5%) и Anta Sports Products (+2,4%).

Акции WuXi AppTec Co. Ltd. дешевеют на 15,3%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 9,6%, Longfor Group Holdings - на 3,1%, Zhongsheng Group Holdings - на 2,8%, MTR Corp. - на 2,7%, ENN Energy Holdings - на 2,4%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Заметнее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Mercari, дешевеющие на 11,7%.

Рыночная стоимость Dowa Holdings сокращается на 5,6%, Yamaha - на 5,5%, Pacific Metals - на 4,8%, T&D Holdings - на 4,5%, Shiseido - на 4,3%, Nippon Steel - на 4,1%.

Капитализация Sapporo Holdings увеличивается на 7,9%, Citizen Watch - на 6,4%, SCREEN Holdings - на 3,1%, NEC Corp. - на 2,9%, Idemitsu Kosan - на 2,6%, Nippon Yusen, Advantest и Konami - на 2,2%.

В четверг станут известны предварительные данные о динамике ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1%.

Цена акций Hyundai Motor уменьшается на 0,6%, Posco - на 0,9%, Samsung Electronics и Korean Air Lines - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Бумаги BHP подешевели на 0,8%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть стабилизировались в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $82,68 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,77 (0,9%), до $82,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%), до $77,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,95 (1,2%), до $77,87 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30 мск.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

В условиях ближневосточной напряженности нефтяной рынок "колеблется как йо-йо, вверх и вниз, но в действительности никуда не движется", отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж, слова которого приводит Market Watch.

"К сожалению, на Ближнем Востоке события в основном повторяются - бомбардировки, за которыми следуют переговоры о перемирии, а потом снова бомбардировки", - говорит эксперт.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется