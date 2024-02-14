Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%. Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду вслед за падением Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с Новым годом по Лунному календарю. Между тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1% в среду. Японский Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,70 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,9%, до $82,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени всего на 0,04%, до $77,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,2%, до $77,87 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30 мск.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока. В условиях ближневосточной напряженности нефтяной рынок "колеблется как йо-йо, вверх и вниз, но в действительности никуда не движется", отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. "К сожалению, на Ближнем Востоке события в основном повторяются - бомбардировки, за которыми следуют переговоры о перемирии, а потом снова бомбардировки", - говорит эксперт.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с). Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 февраля выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,907 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,041 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,04% и составил 105,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 883,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,69%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,35%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,4%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,22%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей на уровне 16,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 17,80% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ООО "Газпром капитал" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-002Р-12 с "не менее 20 млрд рублей" до 25 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к RUONIA на уровне 130 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2023 года. В прошлом году "Газпром" (MOEX: GAZP) разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

КН ФПК "Гарант-инвест" сузила ориентир по выпуску 2-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,56% годовых. Компания планирует 16 февраля с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок на бонды. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта примерно через 2 года - с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 апреля и продлится до 27 апреля или даты размещения последней облигации эмиссии. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Альфа-банк 14 февраля с 11:00 до 16:00 проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-26 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 13,8%-13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,53%-14,64% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

Кроме того, Альфа-банк установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии БО-40 на уровне 13,2% годовых. Банк разместил 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 февраля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 17,3% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 12 млрд рублей в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20 купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 8,5% годовых. Выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года сроком на 10 лет. После нескольких досрочных погашений выпуска в 2021 году, в обращении на текущий момент находятся бумаги на 689,9 млн рублей. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, 29 февраля по займу предстоит исполнение оферты.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 9-го купона бессрочных субординированных облигаций серии СУБ-Т1-13 на уровне 19,75% годовых. Облигации объемом 8,44 млрд рублей (номинальный объем выпуска 15 млрд рублей) размещались с середины февраля по март 2022 года. Ставка текущего 6-го купона - 18,75% годовых, выплата по нему в размере 394,5 млн рублей запланирована на 15 февраля. В начале февраля ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 0,01% годовых. Пятилетний выпуск на 15 млрд рублей банк разместил в марте 2020 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, 1 марта по облигациям предстоит исполнение оферты.