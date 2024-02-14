Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3250-3300п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи в среду будет проторговывать зону 3250-3300 пунктов, тяготея к тесту ее верхней границы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи (+0,4%) во вторник продолжил демонстрировать умеренный рост, превысив отметку 3250 пунктов, - констатирует эксперт. - Торговая активность заметно выросла, - объем торгов акциями на Московской бирже превысил 73 млрд руб., в первую очередь за счет дальнейшего усиления спроса на бумаги российского hi-tech, наиболее насыщенного идеями роста и поддерживаемого позитивными корпоративными ожиданиями. Ждем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать зону 3250-3300 пунктов, тяготея к тесту ее верхней границы. Рассчитываем на более фокусный интерес к внутренним секторам (не исключаем небольшой фиксации прибыли в hi-tech "по факту" публикации операционных результатов Ozon), надеемся на оживление спроса идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком, а также акции сталелитейщиков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.