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14 февраля 2024 года 09:29

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ЮГК

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "ПАО "ЮГК" ("Южуралзолото группа компаний") с целевой ценой 0,725 рубля на горизонте года, открытую 7 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Стратеги сервиса инвестидею на фоне завершения инвестиционного цикла и наращивания производства золота. Тогда акции компании стоили 0,556 рубля за одну ценную бумагу. 13 февраля 2024 года цена акций ЮГК достигала 0,7494 рубля за одну бумагу. Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца и одну неделю составила 35% без учета комиссии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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