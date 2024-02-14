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14 февраля 2024 года 09:00

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых сигналов

Москва. 14 февраля. Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже утром в среду, рубль держится нейтрально на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,23 руб./$1 (-7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,55 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль утром в среду почти не меняется к доллару и юаню из-за влияния противоречивых факторов. На фондовых площадках преобладает пессимистичный настрой по отношению к рисковым активам. Цены на нефть слегка снижаются в рамках коррекции, но остаются вблизи достигнутых в ходе предыдущей сессии позиций.

Поддержку рублю продолжает оказывать монетарная политика Банка России, который в пятницу примет очередное решение по ключевой ставке. В ожидании важного события недели на валютном рынке сохраняется слабая активность. Трейдеры продолжают анализировать свежие данные от ЦБ РФ.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2024 года составило $6,4 млрд, что на 18,5% больше по сравнению с январем 2023 года, когда оно равнялось $5,4 млрд, и в 9 раз больше, чем в декабре 2023 года ($0,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 года вырос на 2% - до $9,7 млрд по сравнению с $9,5 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2023 года, когда торговый профицит составил $10,2 млрд, январский показатель ниже на 4,9%.

В январе 2024 года дефицит внешней торговли услугами снизился на 33% - до $1,6 млрд по сравнению с $2,4 млрд в январе 2023 года и в 2,6 раза по сравнению с показателем декабря 2023 года ($4,2 млрд). Снижение этого показателя произошло за счет сокращения суммы полученных от нерезидентов прочих услуг и услуг по статье "Поездки".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,69 за баррель, что на 0,10% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,84 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), в 2025 году - на уровне 1,85 млн б/с.

Аналитики подчеркивают, что росту востребованности нефти в текущем году будет способствовать увеличение спроса на авиа- и автомобильные перевозки, а также рост производительности в секторах нефтехимии, АПК, фармацевтики и строительства в странах не-ОЭСР.

Предварительные данные за декабрь 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 22,6 млн баррелей - до 2,767 млрд барр. Таким образом, они были на 159 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+). В частности, запасы и нефти, и нефтепродуктов снизились на 11,3 млн баррелей - до 1,342 млрд баррелей и 1,425 млрд баррелей соответственно.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются преимущественно с отрицательной динамикой: японский Nikkei 225 опустился на 0,76%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%, южнокорейский Kospi падает на 1,23%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,94%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,37%.

Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, пишет MarketWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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