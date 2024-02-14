Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты;

- индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в январе (10:00 МСК);

- пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв. 2023 года (13:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс потребительских цен, ВВП России в январе (19:00 МСК);

- финансовые результаты Ozon за 2023 год по МСФО;

- привилегированные акции "Транснефти" последний день торгуются по старой цене перед сплитом (в режиме Т+1);

- квартальные результаты Cisco, Occidental.

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