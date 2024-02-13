Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи во главе с бумагами Ростелекома, Яндекса и Ozon, вырос на 40% Диасофт после IPO

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $82 за баррель) и ухудшения настроений на внешних фондовых площадках из-за разочаровавшей игроков статистики по замедлению инфляции в США в январе. Индекс Мосбиржи превысил 3250 пунктов во главе с акциями "Ростелекома" (+5,7%), "Яндекса" (+5,3%) и расписками Ozon (+1,9%). Акции ПАО "Диасофт" на дебютных после размещения торгах взлетели на 40% к цене IPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3254,6 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1123,08 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,25 рубля (-0,06 рубля).

Мосбиржа во вторник с 13:58 до 15:45 МСК приостанавливала торги в фондовой секции в связи с аппаратной ошибкой основного сервера и перехода на резервный сервер.

Акции "Ростелекома" подскочили до 78,66 рубля - максимума с конца ноября 2023 года, на дивидендных новостях.

"Ростелеком" может выплатить дивиденды по итогам 2023 года, сообщил президент компании Михаил Осеевский. "Дивиденды будут", - сказал Осеевский журналистам в кулуарах Форума цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса. О предполагаемом размере выплат пока говорить преждевременно, отметил он.

Также подорожали акции "Яндекса" (+5,3%), расписки OZON (+1,9%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1,4% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Акции ПАО "Диасофт" во вторник выросли до 6300 рублей (+40%), объем торгов составил 0,895 млрд рублей. Бумаги получили второй уровень листинга после прошедшего IPO.

Цена размещения акций ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) в рамках IPO составила 4500 рублей за бумагу - это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (4000-4500 рублей). Всего в ходе IPO "Диасофт" привлек более 100 тыс. розничных инвесторов. В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

Подешевели во вторник акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник торговался преимущественно в небольшом "плюсе". Рубль оставался относительно слабым, а нефтяные цены вопреки резкому усилению глобального доллара остались выше $82 за баррель Brent.

Нефть подогревается напряженностью в ближневосточном регионе, тогда как большинство других сырьевых котировок просели на фоне скачка индекса DXY к 104,8 пункта. На глобальный риск-аппетит оказал давление январский ИПЦ США. Годовые темпы роста цен остались на уровне 3,9%, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,7%. На этой статистике мировые биржевые индексы погрузились в "минус", так как инфляционное давление означает перспективу более длительного периода жесткой ДКП Федрезерва.

В середине недели рынки узнают оценку ВВП еврозоны за IV квартал, Ozon опубликует финансовые результаты МСФО за 2023 год. Среда - последний день торгов привилегированными акциями "Транснефти" (MOEX: TRNF) перед сплитом (в режиме "Т+1"). Прогноз по индексу МосБиржи на 14 февраля - 3175-3275 пунктов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций весь день торговался в небольшом "плюсе", если не считать того, что сессия оказалась неполной из-за приостановки торгов в фондовой секции Мосбиржи по технической причине.

Несмотря на небольшой перерыв в торгах, "быки" не сдавались и покупали российские акции. В основном спросом пользовались акции IT-сектора и застройщиков. Нефть Brent подросла после публикации ежемесячного доклада ОПЕК с достаточно оптимистичным прогнозом роста мирового спроса на нефть.

Акции "Яндекса" выросли в ожидании сильных финансовых результатов и на новостях, что компания внедрила нейросети в свой браузер. В среду индекс МосБиржи сможет остаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает аналитик.

Что касается инфляции в США, то сам факт ее замедления (хоть и меньшими темпами, чем ожидалось) сигнализирует о том, что с очень высокой вероятностью ФРС не будет далее ужесточать монетарную политику, полагает Мильчакова. Замедление годовой инфляции в январе было обусловлено снижением цен на энергоресурсы, а также долгожданным торможением роста цен на продовольствие. Базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) в январе прибавил 3,9%, хотя аналитики ожидали повышения лишь на 3,7%. Комитет по открытым рынкам ФРС на заседании в марте с высокой вероятностью оставит процентные ставки без изменений. К цели ФРС на уровне 2% индекс потребительских цен сможет подойти к концу весны. В этом случае в мае-июне появится основание рассчитывать на начало цикла смягчения монетарных условий в США, считает Мильчакова.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, картина по индексу МосБиржи значительно не изменилась: текущая среднесрочная восходящая тенденция сохраняется, однако локально котировки начали консолидироваться вблизи максимума прошлого года - 3287,34 пункта. Текущий рост связан с продолжающимся восстановлением нефтяных котировок, а также со слабой динамикой на глобальных рынках на фоне негативной статистики по инфляции в США.

Ключевым событием текущей недели для российского фондового рынка станет заседание ЦБ РФ. Регулятор, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 16% годовых, основанием для ее неизменности станет замедление инфляции и инфляционных ожиданий за последние два месяца. В то же время рынки ожидают снижения ставки во втором полугодии. Темпы снижения ставки, скорее всего, будут невысокими, чтобы не спровоцировать новый рост инфляции на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков: сильный рынок труда, мягкая фискальная политика, высокие темпы кредитования в отдельных секторах, считает эксперт.

Нефть Brent во вторник снова вернулась выше $82 за баррель. Источником повышенной волатильности на нефтяном рынке остаются события на Ближнем Востоке, а также в Красном море. Во вторник котировки сырья поддержал позитивный отчет ОПЕК, в котором сохранился прогноз по росту мирового спроса на нефть. В 2024 году ожидается увеличение спроса на 2,2 млн б/с (до 104,4 млн б/с). Таким образом, ОПЕК подтвердила позитивный взгляд на рынок нефти.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Яндекса" восстанавливаются после нисходящей коррекции в предыдущие сессии, компания планирует представить финансовую отчетность за 2023 год в четверг.

Бумаги Ozon еще с понедельника также пользуются повышенным спросом в преддверии публикации в среду финансовых результатов за 2023 год по МСФО. Ozon на данный момент не платит дивидендов, поэтому относится к так называемым "компаниям роста". С технической точки зрения расписки Ozon достигли максимума с ноября 2021 года и пытаются закрепиться выше долгосрочного сопротивления 2995 руб., от которого скорректировались вниз в этом году, отмечает Кожухова. Показания дневного и недельного графиков умеренно позитивны (гистограмма и линии MACD пытаются расти и выйти на положительную территорию) и указывают на возможность перехода котировок к более уверенному росту со следующими целями повышения 3120 руб., 3245 руб. и 3360 руб. Основные риски для "Озона" у текущих уровней исходят со стороны образовавшейся перекупленности, для снятия которой нельзя исключать движения котировок в район 2890 руб., а далее - к 2780 руб. (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). В целом, однако, Ozon все еще чувствует себя уверенно и оправдывает название акции роста, считает аналитик.

Бумаги "Норникеля" испытывают нисходящее давление после публикации в конце прошлой недели слабых финансовых результатов за II полугодие и весь 2023 год. Во II полугодии выручка ГМК сократилась на 8,2%, EBITDA - на 9,9% г/г с рентабельностью 48,5% против 49,4% годом ранее на фоне более низких цен на цветные металлы. В I полугодии 2024 года результаты, как ожидается, будут еще слабее, так как падение стоимости никеля и палладия полноценно отразится как раз в начале 2024 года, считает Кожухова. В то же время вероятность выплаты "Норникелем" итоговых дивидендов за 2023 год можно назвать незначительной ввиду существенных корректировок показателя свободного денежного потока, на основе которого рассчитываются дивиденды, полагает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI проверяют на прочность ближайшие сопротивления $82,5 и $77,5 за баррель соответственно. Поддержку котировкам продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке. Генсек ОПЕК в ходе своего выступления подтвердил прогнозы МЭА о перспективах высокого долгосрочного спроса на нефть и подчеркнул активность и сплоченность группы ОПЕК. В МЭА ожидают роста мирового спроса на нефть в текущем году на 1,2-1,3 млн б/с.

Индексы МосБиржи и РТС пока находятся ниже ближайших сопротивлений 3260 и 1130 пунктов. Настроения на рынке РФ в целом были спокойные, а оптимизм сохраняется как в "акциях роста", так и в дивидендных историях, отмечает представитель "Велес Капитала".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, рынки Китая и Гонконга закрыты на новогодние праздники), но просели Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снизились на 0,9-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1-1,3%) на фоне статистики по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 8,5% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch. При этом вероятность снижения ставки ФРС на заседании 1 мая сократилась во вторник до 35% с 52% днем ранее.

На нефтяном рынке во вторник цены растут, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на нефть и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,42 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI - $77,51 за баррель (+0,8% и +0,1% в понедельник).

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с). Это будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на Bloomberg TV.

ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. б/с к уровню декабря - до 26,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн б/с, а в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Таким образом, организация вновь оставила в силе оценку по росту спроса в текущем году, сделанную еще в отчете за июль 2023 года. Прогноз для 2025 года, обнародованный в прошлом месяце, тоже остался без изменений.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+18,1% и +10,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+12,9% и +5,5% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,6%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+6,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+6,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,2%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,8% и +5,8% "префы").

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,5%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-1,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-1,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,25 млрд рублей (из них 11,19 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 8,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,17 млрд рублей на расписки OZON).