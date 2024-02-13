Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 13 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,28% от номинала (доходность - 9,54% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день всего на 3 базисных пункта - до 66,68% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,4% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились на 170 базисных пунктов - до 48,02% от номинала (их доходность выросла на 36 базисных пунктов, составив 11,47% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 88 базисных пунктов - до 72,92% от номинала (их доходность снизилась на 58 базисных пунктов, составив 19,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 568 базисных пунктов, подорожав до 71,57% от номинала (доходность упала на 280 базисных пунктов и составила 14,74% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 90 базисных пунктов, до 68,06% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 13,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 10 базисных пунктов, составив 66,24% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник заметное падение, отыгрывая публикацию в США разочаровывающих данных о темпах инфляции в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%. Индекс CPI в январе увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,2% в декабре. Январские темпы роста стали максимальными за 4 месяца.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В декабре повышение составило 0,3% и 3,9% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно декабря и на 3,7% в годовом выражении.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.