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13 февраля 2024 года 19:32

Рубль по итогам вторника немного повысился в основных парах в ожидании ключевых событий недели

Москва. 13 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного понизились на Московской бирже по итогам торгов вторника; в целом в течение дня основные валюты демонстрировали слабо выраженную динамику от плюса к минусу в ожидании новых драйверов к более заметным движениям. Рубль подрос к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели и на фоне укрепления цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,78 руб./EUR1, подешевев на 54,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,83 копейки, до 94,22 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,3 копейки - до 12,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился по итогам торгов вторника на фоне растущей нефти, при этом в ходе торгов он несколько раз менял направление движения от плюса к минусу на сниженной активности участников рынка, которые находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки. Также в этот день ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, а по итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Оно состоится в пятницу, 16 февраля.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2024 года составило $6,4 млрд, что на 18,5% больше по сравнению с январем 2023 года, когда оно равнялось $5,4 млрд, и в 9 раз больше, чем в декабре 2023 года ($0,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 года вырос на 2% - до $9,7 млрд по сравнению с $9,5 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2023 года, когда торговый профицит составил $10,2 млрд, январский показатель ниже на 4,9%.

В январе 2024 года дефицит внешней торговли услугами снизился на 33% - до $1,6 млрд по сравнению с $2,4 млрд в январе 2023 года и в 2,6 раза по сравнению с показателем декабря 2023 года ($4,2 млрд). Снижение этого показателя произошло за счет сокращения суммы полученных от нерезидентов прочих услуг и услуг по статье "Поездки".

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября 2023 года, в 2024 году при среднегодовой цене нефти марки Brent $80 за баррель профицит счета текущих операций ожидается на уровне $75 млрд, профицит торгового баланса - $149 млрд, дефицит внешней торговли услугами составит $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличится до $43 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, тем временем сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

Индекс CPI в январе увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,2% в декабре. Январские темпы роста стали максимальными за 4 месяца.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник курс рубля к доллару консолидируется около отметки 91, так как, по-видимому, вблизи текущих уровней сложился относительный баланс предложения инвалют и спроса на нее. "Однако этот баланс неустойчив - в условиях нестабильного притока в страну валютной выручки, стабильно высокого спроса со стороны импортёров и инвесторов, а также относительно "тонкого" рынка выход крупного продавца или покупателя валюты может легко нарушить условное равновесие. Курс помогают стабилизировать фактор жесткой ДКП, контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Индекс доллара DXY подскочил к 104,6 п. после выхода в 16:30 МСК январского ИПЦ США. Пара "доллар-рубль" первоначально отреагировала на выход американской статистики нейтрально. В ближайшее время ждем пару в диапазоне 90,5-92,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Рубль в последнее время остается стабильным на фоне сохраняющейся жесткой монетарной политики, а также благодаря другим мерам поддержки, в том числе сохраняющемуся обязательству по репатриации валютной части выручки рядом экспортеров. Заседание ЦБ станет также центральным событием для российской валюты на этой неделе, однако вряд ли окажет влияние на динамику рубля при условии, что ставка останется на текущем уровне. В краткосрочной перспективе ожидается, что рубль будет находиться в диапазоне 89-93 по отношению к доллару США", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть остаются в плюсе, но отошли от дневных максимумов после публикации данных о динамике потребительских цен в США. Сигналы устойчивости инфляции заставляют трейдеров переносить на более поздний срок прогнозы снижения базовой процентной ставки ФРС, отмечает Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $82,56 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,84%, до $77,57 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $82,95 за баррель, WTI - до $77,84 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая во вторник свой ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), в 2025 году - на уровне 1,85 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 февраля на 12,99 копейки, до 91,2057 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,05 копейки, до 98,1917 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 9,83 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1819 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,3 копейки и составил 91,2074 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $917,009 млн, из которых $300,158 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $616,851 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился всего на 0,91 копейки, до 98,1667 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, понизился на 6,07 копейки, до 98,1244 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR540,15 млн, из которых EUR162,504 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR377,646 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 570 млрд рублей (при лимите 1 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 037,6 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 февраля, банки разместили 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 1 трлн 827,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,8% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 410 млрд рублей (при лимите 1 трлн 410 млрд рублей и спросе 1 трлн 617,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 февраля поднялась на 6 базисных пунктов - до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник на 3 базисных пункта - до 15,92% годовых, на три месяца - поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта, до 15,66% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 14,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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