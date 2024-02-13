Банк России сохранит ставку на уровне 16% годовых на ближайшем заседании - "БКС МИ"

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании в пятницу, 16 февраля, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова и Василия Буянова.

"Макроэкономическая статистика декабря показывает, что экономика по-прежнему близка к состоянию перегрева, - пишут эксперты. - Рост ВВП по итогам года составил 3,6%, сильно превысив большинство прогнозов. Безработица с поправкой на сезонность оставалась на рекордно низком уровне - 2,9%. Небольшим сигналом замедления потребления стало снижение роста объемов розничного товарооборота, который в декабре составил 10,2% г/г. Обычно розничная торговля сезонно ускоряется в декабре из-за приближения новогодних праздников. Однако все показатели в целом не так сильно расходились с ожиданиями рынка, чтобы вынудить ЦБ пойти на изменение ключевой ставки в эту пятницу".

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