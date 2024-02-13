Пара доллар/рубль вряд ли выйдет из диапазона 89-92 руб./$1 до конца февраля - "Финам"

Пара доллар/рубль вряд ли выйдет из диапазона 89-92 руб./$1 до конца февраля, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Курс доллара относительно рубля поднялся на 1,7% с начала февраля 2023 года, - констатирует эксперт. - Часть этого прироста можно списать на общее усиление индекса доллара против корзины мировых валюты на внешнем рынке на 0,6%. Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 91,3 руб./$1. Тот факт, что по итогам января пара USD/RUB не смогла закрепиться ниже уровня 88 руб./$1, а к концу первой декады февраля курс пары доллар/рубль поднялся к отметке 91 руб./$1, означает, что российская валюта завершила цикл локального укрепления. Но как минимум до конца первого квартала 2024 года особо переживать за поведение рубля не стоит, поскольку в это время российские финансовые власти будут максимально использовать имеющиеся у них рычаги, чтобы стабилизировать динамику национальной валюты".

Большинство участников рынка ожидает, что фаза стабильного курса рубля продлится, как минимум до выборов президента РФ, отмечает Потавин. Потом можно ждать фазы его ослабления. "По крайней мере так было три последних раза в выборные года, но краткосрочно следующую фазу укрепления рубля возможно мы увидим в период уплаты налогов в бюджет в конце феврале, - прогнозирует аналитик. - В этой связи обращает на себя внимание то, что рубль торговался недостаточно сильно в налоговый период в конце января. До конца февраля мы ожидаем, что пара USD/RUB сохранит относительную стабильность и будет торговаться в диапазоне 89-92 руб./$1".

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