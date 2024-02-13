Среднесрочный тренд на российском фондовом рынке остается растущим - Freedom Finance Global

Среднесрочный тренд на российском фондовом рынке остается растущим, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По мнению эксперта, дайверами роста выступят, прежде всего, сильные финансовые результаты и дивиденды крупных компаний за 2023 год. "Возобновление роста цен на нефть будет способствовать хорошим финансовым результатам компаний нефтегазового сектора за 1 квартал текущего года, - считает Мильчакова. - А уже на этой неделе операционные и предварительные финансовые результаты за 2023 год представят интернет-ретейлер Ozon и "Яндекс", которые, по прогнозам консенсуса аналитиков, могут порадовать рынок. Полагаем, что до конца февраля индекс Мосбиржи может показать динамику в рамках 3200-3400 пунктов".

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