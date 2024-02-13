.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB подтверждает оценку акций Аэрофлота на уровне "держать"
.
13 февраля 2024 года 16:42
SberCIB подтверждает оценку акций Аэрофлота на уровне "держать"
SberCIB Investment Research подтверждает оценку акций Аэрофлота на уровне "держать" по результатам анализа финансовых итогов компании за 4К23 и весь 2023 год по РСБУ, сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева. "Компания "Аэрофлот" опубликовала результаты за 4К23 и весь 2023 год по РСБУ. За весь 2023 год выручка по РСБУ составила 497,5 млрд руб. (рост на 49,5% г/г). При этом скорректированная чистая прибыль достигла 50,5 млрд руб. (против чистого убытка в размере 40,2 млрд руб. в 2022 году). Без учета разового позитивного эффекта страхового урегулирования у "Аэрофлота" остался бы чистый убыток", - пишут аналитики инвестбанка. Темпы роста выручки ускорились, отмечают они: в четвертом квартале они достигли 70,1% г/г против 36,2% г/г кварталом ранее. Это связано с ростом доходности и трафика на внутренних рейсах - "Аэрофлоту удалось получить часть рыночной доли российских авиаперевозчиков, которые решили приостановить полеты своих иностранных самолетов после сезона высокого спроса из-за сложностей с их техобслуживанием. Из других положительных моментов эксперты выделяют следующее: себестоимость полетов у компании росла медленнее, чем выручка, благодаря контролю за расходами, а переход на российскую систему бронирования билетов помог замедлить рост общих, коммерческих и административных расходов. "Мы подтверждаем оценку "держать" акции "Аэрофлота", так как котировки не выглядят низкими исходя из прогнозных коэффициентов на 2024 год, - резюмируют Иванин и Ковалев. - Акции "Аэрофлота" торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 5,4, что выше среднего уровня 4,3 за 2015-2019 годы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
14 февраля 2024 года 18:46
Банк России может начать смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) уже в апреле, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания населения в феврале продолжили снижаться: с 12,7 до 11,9% за месяц. Синхронно падает наблюдаемая населением инфляция, - пишет эксперт банка.... читать дальше
.14 февраля 2024 года 18:11
Индекс Мосбиржи подтвердил восходящий среднесрочный тренд, обновив максимум прошлой недели, отмечается в комментарии руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко. "Ключевые российские индексы в среду торгуются разнонаправленно: индекс Мосбиржи прибавляет скромные 0,04%, а РТС теряет... читать дальше
.14 февраля 2024 года 17:33
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $70 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. "Coca-Cola опубликовала результаты за 4К23: и выручка, и скорректированная прибыль на акцию, составив $10,85 млрд и $0,49 соответственно,... читать дальше
.14 февраля 2024 года 17:02
Краткосрочный торговый диапазон для пары доллар/рубль составляет 90,7-92 руб./$1, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Курс рубля к доллару снизился с пятницы почти на 0,6%, но к юаню почти не изменился, -... читать дальше
.14 февраля 2024 года 16:26
Сбербанк сохраняет статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона - "Велес Капитал"
Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года, - констатирует эксперт. - За 2022... читать дальше
.14 февраля 2024 года 15:52
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 311,5 руб. и 305,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Сбера обновили максимумы, превысив уровень 290 рублей, - отмечает... читать дальше
.14 февраля 2024 года 15:44
Москва. 14 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже днем в среду; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели. читать дальше
.14 февраля 2024 года 15:26
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4920-4985 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Можно сказать, что рынок долгое время искал повод для коррекции и наконец его... читать дальше
.14 февраля 2024 года 14:58
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $270, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за IV квартал 2023 года хуже консенсуса, - пишет эксперт. - Скорректированная прибыль на одну акцию... читать дальше
.14 февраля 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TFI International с целью $153 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,63%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликовала отчетность 8... читать дальше
.14 февраля 2024 года 14:04
"Финам" понизил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "покупать" до "держать", сообщается в материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней. "При оценке стоимости... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:42
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг Ozon в краткосрочной перспективе, при условии начала процесса смены юрисдикции целевая цена на горизонте года составляет 3674 рубля за штуку, сообщается в материале главного аналитика Екатерины Хейфец. "Операционные показатели... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 2480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 2038 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.14 февраля 2024 года 13:01
Рубль торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней, считают аналитики Райффайзенбанка. "Существенные колебания экспорта и импорта наблюдались в 2022-2023 годах, - отмечают аналитики банка. - На фоне меняющейся динамики фундаментальных факторов, с учетом введения ограничений на движение... читать дальше
.14 февраля 2024 года 12:42
Ближайший уровень поддержки котировок золота находится у отметки $1980 за тройскую унцию, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена на золото впервые в текущем году опустилась ниже $2000 за унцию, - констатирует эксперт. - Рынок находится в контанго. Столь сильное снижение было связано,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.