SberCIB подтверждает оценку акций Аэрофлота на уровне "держать"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку акций Аэрофлота на уровне "держать" по результатам анализа финансовых итогов компании за 4К23 и весь 2023 год по РСБУ, сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"Компания "Аэрофлот" опубликовала результаты за 4К23 и весь 2023 год по РСБУ. За весь 2023 год выручка по РСБУ составила 497,5 млрд руб. (рост на 49,5% г/г). При этом скорректированная чистая прибыль достигла 50,5 млрд руб. (против чистого убытка в размере 40,2 млрд руб. в 2022 году). Без учета разового позитивного эффекта страхового урегулирования у "Аэрофлота" остался бы чистый убыток", - пишут аналитики инвестбанка.

Темпы роста выручки ускорились, отмечают они: в четвертом квартале они достигли 70,1% г/г против 36,2% г/г кварталом ранее. Это связано с ростом доходности и трафика на внутренних рейсах - "Аэрофлоту удалось получить часть рыночной доли российских авиаперевозчиков, которые решили приостановить полеты своих иностранных самолетов после сезона высокого спроса из-за сложностей с их техобслуживанием.

Из других положительных моментов эксперты выделяют следующее: себестоимость полетов у компании росла медленнее, чем выручка, благодаря контролю за расходами, а переход на российскую систему бронирования билетов помог замедлить рост общих, коммерческих и административных расходов.

"Мы подтверждаем оценку "держать" акции "Аэрофлота", так как котировки не выглядят низкими исходя из прогнозных коэффициентов на 2024 год, - резюмируют Иванин и Ковалев. - Акции "Аэрофлота" торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 5,4, что выше среднего уровня 4,3 за 2015-2019 годы".

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