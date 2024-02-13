Банковский сектор РФ остается привлекательным для среднесрочных инвестиций - ПСБ

Банковский сектор России остается привлекательным для среднесрочных инвестиций благодаря хорошим дивидендным перспективам, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Потенциал роста котировок ключевых "фишек" выглядит среднерыночным и составляет порядка 20%, - отмечает эксперт. - Кроме того, отрасль в целом прошла пики по чистой прибыли в прошлом году. Несмотря на то, что мы считаем прогноз Банка России по чистой прибыли банковской системы в этом году консервативным, согласны с тем, что она, скорее всего, снизится. По нашим оценкам, прибыль банковского сектора снизится на 10-15% до примерно 2,8-3 трлн рублей. Отметим, что состояние экономики остается хорошим даже с учетом высоких ставок".

По мнению Локтюхова, пока опасения по чистой прибыли банковской системы в этом году сохраняются, ожидать опережающего рынок роста сегмента сложно. Тем не менее, Сбербанк, на взгляд аналитика, имеет смысл держать в портфелях долгосрочным инвесторам. В отсутствие экономических шоков бумаги Сбербанка с учетом дивидендов смогут показывать очень хорошую доходность не только в этом году, но и в дальнейшем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.