Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3548 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3766,97 млрд руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 3548 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3351,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5455,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5196,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 февраля составили 3766,97 млрд руб. против 2665,30974 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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