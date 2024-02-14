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Сбербанк одномоментно смог успешно заблокировать 15 тыс. банковских карт дропперов, сообщил сегодня журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "В пике мы приняли решение заблокировать около 15 тыс. карт, которые, по нашим расчетам, использовали... "В пике мы приняли решение заблокировать около 15 тыс. карт, которые, по нашим расчетам, использовали... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в среду после падения накануне, инвесторы оценивают и ждут статданные, а также следят за отчетами крупных эмитентов. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,16% и составил... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,16% и составил... читать дальше

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Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. в четвертом квартале 2023 года увеличил чистый убыток в 2,7 раза и сократил выручку на 4,8%. Как сообщается в письме компании инвесторам, чистый убыток в октябре-декабре составил $281 млн, или $1,02... Как сообщается в письме компании инвесторам, чистый убыток в октябре-декабре составил $281 млн, или $1,02... читать дальше

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Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2023 году сократился на до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году, говорится в презентации Минпромторга РФ ко Дню промышленности в рамках выставки "Россия". "В настоящее время по объективным причинам объемы... "В настоящее время по объективным причинам объемы... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2023/2024 финансового года чистый убыток германской промышленной группы ThyssenKrupp AG составил 314 млн евро против чистой прибыли в 75 млн евро, полученной за аналогичный период предыдущего года. В том числе убытки от обесценения активов составили... читать дальше

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Общий рынок электроэнергии Союзного государства готов к первому этапу работы, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в среду. "Фактически можем говорить о готовности общего рынка электроэнергии к первому этапу работы", - сказал глава Минэнерго... "Фактически можем говорить о готовности общего рынка электроэнергии к первому этапу работы", - сказал глава Минэнерго... читать дальше

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В российском сегменте интернета было выявлено более 5 тыс. фишинговых сайтов за январь 2024 года, сообщил член правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Андрей Воробьев. "Проблема фишинга остается актуальной и только за январь 2024 года -... "Проблема фишинга остается актуальной и только за январь 2024 года -... читать дальше

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Сегодня на фондовом рынке "Московской биржи" произошла временная приостановка торгов с 10:36 мск. Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной... читать дальше

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Правительство Москвы за прошлый год приняло постановления о реализации 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 423 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В... "В... читать дальше

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"Московская биржа" возобновила торги на фондовом рынке с 11:35 мск после приостановки, случившейся в 10:36 мск, сообщается в информации на сайте торговой площадки. О причинах приостановки, произошедшей второй день подряд, пока не сообщалось. О причинах приостановки, произошедшей второй день подряд, пока не сообщалось.

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Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, зафиксировала 14%-е снижение чистой прибыли в 2023 году, при этом ее выручка увеличилась на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила 2,3 млрд евро по сравнению с 2,68... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила 2,3 млрд евро по сравнению с 2,68... читать дальше

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Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11:35 мск.

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Дефицит мощностей по хранению зерна в РФ оценивается в 50-70 млн тонн, сообщил президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский на бизнес-конференции "Элеваторы России - 2024". "Наращивание валового сбора зерна в РФ обостряет проблему сохранности урожая... "Наращивание валового сбора зерна в РФ обостряет проблему сохранности урожая... читать дальше

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4 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-648 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9564% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... читать дальше

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"Московская биржа" сообщила, что система торгов Фондового рынка доступна для снятия заявок. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Торги на фондовом рынке "Московской биржи" сегодня были приостановлены с 10:36 мск. "Мосбиржа" пока не называет... Торги на фондовом рынке "Московской биржи" сегодня были приостановлены с 10:36 мск. "Мосбиржа" пока не называет...

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Рост железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 г. превысил прогнозы ОАО "РЖД" более чем в три раза. "Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 г., рост объема перевозок в сообщении с Китайской Народной Республикой на 10% мы рассматривали как... "Более года назад, принимая плановые показатели на 2023 г., рост объема перевозок в сообщении с Китайской Народной Республикой на 10% мы рассматривали как... читать дальше

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