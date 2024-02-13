.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,2074 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Медиарейтинг банков за январь 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг Российских банков за январь 2024 года. В январе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили...
 
Налоговые органы усилили контроль за трудоустройством самозанятых
С конца 2023 г. налоговики усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов. Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества...
 
Банки стали чаще отклонять заявки на кредиты
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь, такие организации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса...
 
13 февраля 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,2074 руб.

 0  
13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 91,2074 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,42 руб. Была заключена 12881 сделка. Объем торгов составил 56275,41 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,3025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 февраля выросла на 0,62% и составила 61015,348 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61015,348 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,420 млрд руб., или на...
.
13 февраля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,2074 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 91,2074 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,42 руб. Была заключена 12881 сделка. Объем торгов составил...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:57
Индексы МосБиржи и РТС повысились на 0,2%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,15-0,27%, завершил вторник ростом индексов на 0,2%.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3254,6 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск также повысился на 0,19% - до 1123,08 пункта....    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:51
За год численность безработных в ЕАЭС сократилась почти на 14%
Численность зарегистрированных безработных в Евразийском экономическом союзе сократилась на 13,9% по итогам минувшего года, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:45
В 2023 г. объем похищенных мошенниками средств вырос на 11,5% - ЦБ РФ
Мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год), одна из возможных причин - более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников, говорится в обзоре ЦБ.

Увеличение суммы...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:34
Финансовый комитет Госдумы одобрил уточнение требований к квалификации руководителей ряда финорганизаций
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет квалификационные требования к руководителям и специалистам некредитных финансовых организаций. Документ (№470800-8) в октябре 2023 г. внесли в парламент депутаты и...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:26
Нефтяные цены к вечеру отошли от дневных максимумов, но остаются в плюсе
Цены на нефть остаются в плюсе, но отошли от дневных максимумов после публикации данных о динамике потребительских цен в США, показавших менее значительное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:24
Минэкономразвития раскритиковало концепцию регулирования лизинга Минфина и ЦБ
Концепция регулирования лизинговой деятельности, которую в конце прошлого года Минфин и ЦБ РФ представили напрямую на рассмотрение президенту, вернулась на площадку правительства. Этого добилось Минэкономразвития, раскритиковавшее и содержание концепции, и форму ее внесения,...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:16
"Полиметалл" в 2027 году намерен приступить к освоению Уткинского месторождения на Урале
ООО "Уткинская горнорудная компания", новый актив "Полиметалла" (объединяет предприятия Polymetal в России), в 2027 году планирует приступить к освоению Уткинского медноколчеданного месторождения в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" представитель уральского филиала...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:08
"Калининградский янтарный комбинат" выставил на аукцион почти 400 кг минерала
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") выставил на первый в этом году аукцион для малого бизнеса 394 кг янтаря-сырца, говорится в документации предприятия.

Очередной аукцион должен пройти 16 февраля в поселке Янтарный,...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1819 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,83 коп. и составил 91,1819 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,4925 руб. Было заключено 4779 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 17:51
Американский фондовый рынок падает на данных об инфляции в стране
Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний.

Dow Jones Industrial Average к 17:37 мск понизился на 0,86% и составил 38463,91 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 1,16% - до 4963,47 пункта....    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 17:45
В 4-м квартале чистая прибыль биотехнологической комипании Biogen упала в 2,2 раза
Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. зафиксировала в 4-м квартале снижение чистой прибыли в 2,2 раза, в том числе, из-за единовременных расходов, связанных с отказом от разработки и коммерциализации препарата Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера.

Как...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 17:37
В Мордовии будет создана ОЭЗ "Система"
В Мордовии будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Система", сообщила пресс-служба зампреда правительства РФ Юрия Трутнева.

Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 17:28
Российский бизнес в прошлом году инвестировал в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд
Субъекты хозяйствования РФ вложили в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд в течение 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статкомитетом республики (Белстат).

"За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили...    читать дальше
.
13 февраля 2024 года 17:20
АКРА подтвердило рейтинг "Росагролизинга" с прогнозом "стабильный"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Росагролизинг" на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом..

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.