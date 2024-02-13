Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,2074 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,42 руб. Была заключена 12881 сделка. Объем торгов составил 56275,41 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,3025 руб. за доллар США.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 91,2074 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61015,348 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,420 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,30 коп. и составил 91,2074 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,42 руб. Была заключена 12881 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,42 руб. Была заключена 12881 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,15-0,27%, завершил вторник ростом индексов на 0,2%. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3254,6 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3254,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск также повысился на 0,19% - до 1123,08 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск также повысился на 0,19% - до 1123,08 пункта.... читать дальше

.

Численность зарегистрированных безработных в Евразийском экономическом союзе сократилась на 13,9% по итогам минувшего года, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения... "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения... читать дальше

.

Мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год), одна из возможных причин - более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников, говорится в обзоре ЦБ. Увеличение суммы... Увеличение суммы... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет квалификационные требования к руководителям и специалистам некредитных финансовых организаций. Документ (№470800-8) в октябре 2023 г. внесли в парламент депутаты и... читать дальше

.

Цены на нефть остаются в плюсе, но отошли от дневных максимумов после публикации данных о динамике потребительских цен в США, показавших менее значительное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

.

Концепция регулирования лизинговой деятельности, которую в конце прошлого года Минфин и ЦБ РФ представили напрямую на рассмотрение президенту, вернулась на площадку правительства. Этого добилось Минэкономразвития, раскритиковавшее и содержание концепции, и форму ее внесения,... читать дальше

.

ООО "Уткинская горнорудная компания", новый актив "Полиметалла" (объединяет предприятия Polymetal в России), в 2027 году планирует приступить к освоению Уткинского медноколчеданного месторождения в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" представитель уральского филиала... читать дальше

.

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") выставил на первый в этом году аукцион для малого бизнеса 394 кг янтаря-сырца, говорится в документации предприятия. Очередной аукцион должен пройти 16 февраля в поселке Янтарный,... Очередной аукцион должен пройти 16 февраля в поселке Янтарный,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,83 коп. и составил 91,1819 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,4925 руб. Было заключено 4779 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,015 руб., максимальный - 91,4925 руб. Было заключено 4779 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:37 мск понизился на 0,86% и составил 38463,91 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 1,16% - до 4963,47 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:37 мск понизился на 0,86% и составил 38463,91 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 1,16% - до 4963,47 пункта.... читать дальше

.

Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. зафиксировала в 4-м квартале снижение чистой прибыли в 2,2 раза, в том числе, из-за единовременных расходов, связанных с отказом от разработки и коммерциализации препарата Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера. Как... Как... читать дальше

.

В Мордовии будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Система", сообщила пресс-служба зампреда правительства РФ Юрия Трутнева. Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено... Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено... читать дальше

.

Субъекты хозяйствования РФ вложили в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд в течение 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статкомитетом республики (Белстат). "За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили... "За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили... читать дальше

.

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Росагролизинг" на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом.. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны... читать дальше

.