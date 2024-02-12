Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 564,5 млрд руб.

12 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 564,5 млрд руб.

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ООО "Системс" (бывш. ООО "Сименс", российская структура Siemens AG) планирует инициировать в феврале 2024 г. процедуру добровольной ликвидации в связи с невозможностью продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ, говорится в отчете компании по итогам... читать дальше

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Мировые технологические компании уволили более 34 тыс. человек с начала 2024 года, по данным сайта Layoffs.fyi. Американские Microsoft Corp. , eBay и PayPal Holdings за этот период сократили тысячи рабочих мест каждая. Всего увольнения провела 141 компания. Американские Microsoft Corp. , eBay и PayPal Holdings за этот период сократили тысячи рабочих мест каждая. Всего увольнения провела 141 компания. В... В... читать дальше

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Себестоимости производства молока в РФ в 2023 году выросла, по предварительным данным, на 17%, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) в своем телеграм-канале. Затраты выросли по всем ключевым статьям. В частности, рост стоимости трудовых ресурсов... Затраты выросли по всем ключевым статьям. В частности, рост стоимости трудовых ресурсов... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в 2023 году увеличился на 16,7% и составил 916,99 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,4% - до $130,13 млрд. В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,4% - до $130,13 млрд. Объем вложений денежных... Объем вложений денежных...

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,91 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3237,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3247,36 (+0,15%) пункта, минимальное - 3229,94... читать дальше

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"АЛРОСА" рассчитывает на открытие новых рудных тел или месторождений в ближайшие 2-3 года, заявил, как сообщает официальный телеграмм-канал компании, начальник отдела прогноза управления минерально-сырьевой базы "АЛРОСА" Денис Кошкарев. "Мы имеем все шансы открыть новые... "Мы имеем все шансы открыть новые... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 13 января по 12 февраля) - 91,016 руб. за доллар, минимальное значение - 87,492 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,42 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 5 февраля по 12 февраля) - 93,2791 руб. за доллар, максимальное значение - 94,31 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам 1-го полугодия 2024 фингода чистый убыток австралийской Beach Energy составил 345,1 млн австралийских долларов ($225 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 207,2 млн за аналогичный период предыдущего года говорится в сообщении компании. Убыток получен из-за... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,45/92,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,02/93,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,68/101,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 95 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Объем задолженности на российском розничном энергорынке в прошлом году составил 321,7 млрд руб., при этом уровень сборов с рынка оказался "рекордным", сообщил зампредправления "Центра финансовых расчетов" Дмитрий Чернов (видео с его комментарием опубликовано на сайте ассоциации... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в ходе торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику в отсутствие публикаций важных макроэкономических данных. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:21 мск увеличился на 0,4% и... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:21 мск увеличился на 0,4% и... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд), следует из опубликованных в понедельник данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в 2023 году. Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по... Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по... читать дальше

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Правительство РФ в ближайшие три года планирует направить в рамках "Дальневосточной концессии" 165 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на заседании правительства. Вице-премьер отметил, что... Вице-премьер отметил, что... читать дальше

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