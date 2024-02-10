ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 90,8901 руб., евро - 97,9364 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 97,9364 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,79 коп.

10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 90,8901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 164,5 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель увеличился на 1,5%, превысив аналогичную динамику за предыдущие 30 дней - 1%,... читать дальше

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Детский сад, школу и два торговых центра построят в четырех районах Восточного административного округа Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Число справок, социальных льгот и пособий, которые можно получить в России онлайн, выросло за пять лет до 87%, к концу 2024 года в онлайн переведут оставшиеся 13%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Если в 2019 году только 5% социально значимых услуг были... "Если в 2019 году только 5% социально значимых услуг были... читать дальше

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Общественники раскритиковали намерение депутатов возложить ответственность за товары на маркетплейсы, поскольку они всего лишь представляют продукцию на своей площадке. Это следует из отзыва Союза потребителей РФ в адрес Минпромторга, с которым ознакомились "Известия".... читать дальше

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Число уникальных учётных записей на портале Госуслуг достигло 115 млн, сообщит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Уже 115 млн уникальных учётных записей к нас зарегистрировано на портале, в том числе из них 3,5 млн - это юридические лица", - сказал Чернышенко в воскресенье на Дне... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации до 2030 года программы "Плавание для всех", в рамках которой планируется всеобщее обучение детей плаванию и создание инфраструктуры для этого в школах. "В школах, где есть бассейны, программа предполагает... "В школах, где есть бассейны, программа предполагает... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте числа высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий". "Количество высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий" превысило 460. Среди последних разработок - автономные дроны для... читать дальше

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Россия предоставила Белоруссии скидки до 40% на железнодорожные перевозки по своей территории, сообщила вчера пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики. "Активно велась работа по снижению транспортных затрат белорусских экспортеров при доставке... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 90,8901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 97,9364 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 97,9364 руб. По...

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Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать город до весны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В середине января убрали более 1 тыс. елей, плакаты... "В середине января убрали более 1 тыс. елей, плакаты... читать дальше

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Власти Сочи приняли решение присвоить "звезды" курортным пляжам для определения категории услуг, комфорта и мероприятий зоны отдыха, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу. "Внедрим стандарты "звёздности" на пляжах Сочи по примеру... читать дальше

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Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил разработать программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая будущий курорт "Казань Марина", сообщает пресс-служба вице-премьера. "В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы уже создаем... "В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы уже создаем... читать дальше

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В Туркменистане в прошлом году было добыто более 80 млрд куб. м. природного газа и более 8 млн тонн нефти, сообщил председатель Государственного комитета по статистике Туркменистана Довлетгелди Аманмухаммедов. По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен... По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен... читать дальше

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Правительство РФ утвердило Концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что документом предусмотрено создание условий для сохранения, изучения и популяризации традиционной культуры:... читать дальше

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Объем валового внутреннего продукта Туркменистана в 2023 году увеличился на 6,3%, сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов. "В 2023 году обеспечен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе - 4,3%, сфере торговли -... "В 2023 году обеспечен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе - 4,3%, сфере торговли -... читать дальше

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Около 800 улиц в разных районах столицы благоустроят в 2024 году в рамках программы "От дома до дома", всего до 2028 года будет благоустроенно более 3,7 тыс. улиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Приведём в порядок 785 улиц в разных районах Москвы. В этом году работы такого... читать дальше

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