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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5082,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2542,67 млрд руб.
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08 февраля 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5082,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2542,67 млрд руб.
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8 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 февраля составили по Российской Федерации 5082,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4814,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4960,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4693,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 февраля составили 2542,67 млрд руб. против 3026,50405 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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