Запасы нефти в США выросли за период с 26 января по 2 февраля на 5520 тыс. баррелей, бензина - упали на 3146 тыс. баррелей

7 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5520 тыс. баррелей - до 427,432 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3146 тыс. баррелей и составили 250,988 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3221 тыс. баррелей, достигнув 127,574 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2073 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2500 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61368,762 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,223 млрд руб., или на...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,5 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 2,5% в декабре, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,97 коп. и составил 12,6428 руб. Минимальный курс юаня составил 12,595 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 60470 сделок. Объем торгов составил 143297,97... Минимальный курс юаня составил 12,595 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 60470 сделок. Объем торгов составил 143297,97...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,61 коп. и составил 91,1082 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,37 руб. Было заключено 26907 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,37 руб. Было заключено 26907 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58,32 коп. и составил 98,0665 руб. Минимальный курс евро составил 97,7325 руб., максимальный - 98,32 руб. Было заключено 18003 сделки. Объем торгов составил 34780,65... Минимальный курс евро составил 97,7325 руб., максимальный - 98,32 руб. Было заключено 18003 сделки. Объем торгов составил 34780,65...

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Безработица в России в декабре 2023 года вернулась к уровню 3% после того, как в течение двух месяцев, в октябре и ноябре, составляла 2,9% (минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в среду Росстат. До этого в течение трех месяцев -... До этого в течение трех месяцев -... читать дальше

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В декабре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,2% по сравнению с показателем за декабрь 2022 года - до 4 трлн 943,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель увеличился на 10,5%, в октябре - на 12,7%, в сентябре -... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2023 года составил 7,2% в годовом выражении после роста на 9,9% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2023 года вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре рост показателя составлял 5,2% Индекс исчисляется на основе данных об... Индекс исчисляется на основе данных об... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 29 января по 4 февраля не изменились, как и неделей ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 февраля составляла 54,64 руб. (на 29 января - 54,95 руб.).... Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 февраля составляла 54,64 руб. (на 29 января - 54,95 руб.).... читать дальше

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Инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля 2024 года составила 0,16% после роста с 23 по 29 января также на 0,16%, на 0,07% с 16 по 22 января, 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне дорожающей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%,... читать дальше

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Заводы "Русала" (MOEX: RUAL) в январе 2024 года увеличили экспорт алюминия на 30% по сравнению с показателем января прошлого года, до 237 тыс. тонн. Согласно материалам РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс", суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в... Согласно материалам РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс", суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 2 февраля, повысился на 2 базисных пункта и достиг максимума за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя... Средняя... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за январь 2024 года потеряли еще $2,8 млрд, что соответствует 51 тонне золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Это восьмой месяц оттока средств из ETF подряд. Это восьмой месяц оттока средств из ETF подряд. Цены на золото в январе... Цены на золото в январе...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5520 тыс. баррелей - до 427,432 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3146 тыс. баррелей и составили 250,988 млн... читать дальше

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