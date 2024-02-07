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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 90,6842 руб., евро - 97,444 руб.
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07 февраля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 90,6842 руб., евро - 97,444 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 90,6842 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 97,444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,39 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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