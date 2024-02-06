ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 97,444 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 97,444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,39 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61082,539 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,088 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,71 коп. и составил 97,4833 руб. Минимальный курс евро составил 97,215 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было заключено 17620 сделок. Объем торгов составил 28779,61... Минимальный курс евро составил 97,215 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было заключено 17620 сделок. Объем торгов составил 28779,61...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,44 коп. и составил 12,6031 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5505 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70365 сделок. Объем торгов составил 145219,73... Минимальный курс юаня составил 12,5505 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70365 сделок. Объем торгов составил 145219,73...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,68 коп. и составил 90,7321 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,375 руб., максимальный - 91,23 руб. Было заключено 35565 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,375 руб., максимальный - 91,23 руб. Было заключено 35565 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи приблизился к 3240 пунктам, обновив максимум с ноября на фоне роста нефти и ослабления рубля; В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%,... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%,... читать дальше

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Несмотря на серьезное отставание въездного турпотока в Россию от допандемийных показателей, в 2024 году ожидаются более высокие темпы роста въездного туризма по сравнению с внутренним и выездным, сообщил гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин. "Из всех... "Из всех... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2024 года уменьшилась на 0,7%, до 97,7 трлн рублей после роста в декабре 2023 года на 6,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста денежной... читать дальше

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Рыбаки РФ к 6 февраля добыли 322 тыс. тонн минтая, что на 16% больше, чем год назад, сообщает Росрыболовство. Вылов тихоокеанской сельди вырос в 1,7 раза, до 96,4 тыс. тонн, трески - на 17%, до 15,5 тыс. тонн. Вылов тихоокеанской сельди вырос в 1,7 раза, до 96,4 тыс. тонн, трески - на 17%, до 15,5 тыс. тонн. В состав экспедиции входит более 100... В состав экспедиции входит более 100... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в феврале приступит к созданию беспилотного карьерного самосвала грузоподъемностью 220 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Работы будут вестись в лабораториях Кузбасского государственного технического университета, с которым "КАМАЗ" сотрудничает... Работы будут вестись в лабораториях Кузбасского государственного технического университета, с которым "КАМАЗ" сотрудничает... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут во вторник, инвесторы следят за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике. Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на... Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,42 коп. и составил 12,5882 руб. Минимальный курс юаня составил 12,55 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 11127 сделок. Объем торгов составил 30577,78 млн... Минимальный курс юаня составил 12,55 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 11127 сделок. Объем торгов составил 30577,78 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43,44 коп. и составил 90,645 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3425 руб., максимальный - 91,1 руб. Было заключено 7312 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,3425 руб., максимальный - 91,1 руб. Было заключено 7312 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% и составили $526,8 млрд, сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). При этом в 2022 году был зафиксирован рекордный показатель в $574,1 млрд. В декабре реализация чипов... В декабре реализация чипов... читать дальше

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Правительство РФ обновило и повысило оценки экспорта российского газа в 2023 году по газопроводам и в сжиженном виде - новые цифры привел вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации. Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил... Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил... читать дальше

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Внутренний рынок нефтепродуктов России в настоящее полностью обеспечен товаром, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации. Он отметил, что в рамках мер, принятых правительством осенью прошлого года, удалось стабилизировать ситуацию на... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-642 на 82 млрд 18,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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