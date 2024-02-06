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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 97,444 руб.
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ГЛАВНОЕ
В декабре промпроизводство в РФ выросло на 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в декабре замедлился до 2,7% после 4,5% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 4,4%. В 2023 году промпроизводство увеличилось на 3,5%. Росстат улучшил динамику роста показателя в 2022 году до 0,7%
 
Медиарейтинг банков за 2023 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2023 год. В 2023 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе...
 
В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки
Продление льготной ипотеки на новостройки по определенным социальным или региональным сегментам возможно, заявил "Известиям" зампред Центробанка Алексей Гузнов. Он добавил: идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако концентрация...
 
Россияне чаще гасили потребкредиты досрочно в 2023 г.
Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем за три предыдущих года, - доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9-9,5% в 2020-2021 годы, пишут "Ведомости". По данным бюро...
 
06 февраля 2024 года 16:16

ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 97,444 руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 97,444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,39 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 февраля выросла на 0,46% и составила 61082,539 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61082,539 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,088 млрд руб., или на...
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06 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4833 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,71 коп. и составил 97,4833 руб.

Минимальный курс евро составил 97,215 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было заключено 17620 сделок. Объем торгов составил 28779,61...
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06 февраля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6031 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,44 коп. и составил 12,6031 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5505 руб., максимальный - 12,66 руб. Было заключено 70365 сделок. Объем торгов составил 145219,73...
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06 февраля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7321 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,68 коп. и составил 90,7321 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,375 руб., максимальный - 91,23 руб. Было заключено 35565 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС снизился на 0,4%
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи приблизился к 3240 пунктам, обновив максимум с ноября на фоне роста нефти и ослабления рубля;

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%,...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:51
Туроператоры в 2024 году ожидают более высокие темпы роста въездного туризма по сравнению с внутренним и выездным
Несмотря на серьезное отставание въездного турпотока в Россию от допандемийных показателей, в 2024 году ожидаются более высокие темпы роста въездного туризма по сравнению с внутренним и выездным, сообщил гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"Из всех...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:43
Денежная масса в РФ в январе снизилась на 0,7%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2024 года уменьшилась на 0,7%, до 97,7 трлн рублей после роста в декабре 2023 года на 6,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста денежной...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:34
Российские рыбаки к 6 февраля увеличили вылов минтая на 16%
Рыбаки РФ к 6 февраля добыли 322 тыс. тонн минтая, что на 16% больше, чем год назад, сообщает Росрыболовство.

Вылов тихоокеанской сельди вырос в 1,7 раза, до 96,4 тыс. тонн, трески - на 17%, до 15,5 тыс. тонн.

В состав экспедиции входит более 100...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:23
"КАМАЗ" приступает к созданию беспилотного карьерного самосвала
ПАО "КАМАЗ" в феврале приступит к созданию беспилотного карьерного самосвала грузоподъемностью 220 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Работы будут вестись в лабораториях Кузбасского государственного технического университета, с которым "КАМАЗ" сотрудничает...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:11
Корпоративная отчетность стимулирует рост американских фондовых индексов
Американские фондовые индексы растут во вторник, инвесторы следят за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5882 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,42 коп. и составил 12,5882 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,55 руб., максимальный - 12,642 руб. Было заключено 11127 сделок. Объем торгов составил 30577,78 млн...
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06 февраля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,645 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43,44 коп. и составил 90,645 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,3425 руб., максимальный - 91,1 руб. Было заключено 7312 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 17:52
Мировые продажи чипов в 2023 году сократились на 8,2%
Мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% и составили $526,8 млрд, сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). При этом в 2022 году был зафиксирован рекордный показатель в $574,1 млрд.

В декабре реализация чипов...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 17:43
Правительство повысило оценки экспорта российского газа в 2023 году
Правительство РФ обновило и повысило оценки экспорта российского газа в 2023 году по газопроводам и в сжиженном виде - новые цифры привел вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации.

Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 17:11
Новак: внутренний рынок нефтепродуктов России полностью обеспечен товаром
Внутренний рынок нефтепродуктов России в настоящее полностью обеспечен товаром, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации. Он отметил, что в рамках мер, принятых правительством осенью прошлого года, удалось стабилизировать ситуацию на...    читать дальше
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06 февраля 2024 года 16:57
ВТБ разместил 32,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-642 на 82 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-642 на 82 млрд 18,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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