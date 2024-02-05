05 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|январь 2024
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|декабрь 2023
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|январь 2024
Это автоматическое сообщение.
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 3,78 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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