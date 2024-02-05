ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 февраля в размере 90,6626 руб., евро - 98,6437 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 98,6437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,28 коп.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 90,6626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,27 коп.

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти скорректироваться после падения. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу,... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,52/93,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 150 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1198,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В январе 2024 года общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 64% до 82,671 тыс. шт. на фоне низкой прошлогодней базы и перенасыщения авторынка из-за больших складских запасов, сообщается в пресс-релизе Комитета автопроизводителей АЕБ со... читать дальше

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Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов... Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, незначительно снижается в паре с иеной. В пятницу доллар прибавил 0,8% в паре с евро и 0,9% в паре с фунтом после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США, ослабивших ожидания трейдеров в отношении... В пятницу доллар прибавил 0,8% в паре с евро и 0,9% в паре с фунтом после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США, ослабивших ожидания трейдеров в отношении... читать дальше

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Экономика Индонезии в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 5,04% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщило статуправление страны. Рост совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 4249,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4020,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Устойчивость экономики США позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье. "Учитывая, что экономика является сильной,... "Учитывая, что экономика является сильной,... читать дальше

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Портфель ипотечных кредитов жителей Уральского федерального округа (УрФО) на 1 января 2024 года достиг 1,8 трлн рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова. "Это на треть больше, чем год назад. На фоне... "Это на треть больше, чем год назад. На фоне... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-642 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник меняются без единой динамики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в январе увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 51,5... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в январе увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 51,5... читать дальше

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Правительство Казахстана ожидает роста экономики страны в 2024 году на уровне не менее 5,3%, сообщила пресс-служба кабмина. В 2023 году ВВП Казахстана вырос на 5,1% (в 2022 году рост составил 3,1%). В правительстве отмечают, что все основные отрасли в 2023 году показали... В правительстве отмечают, что все основные отрасли в 2023 году показали... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с октября падения по итогам прошлой недели . Подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке... Подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке... читать дальше

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"Рособоронэкспорт" в минувшем году подписал ряд новых контрактов на сумму свыше $12 млрд, портфель заказов по состоянию на конец года составил более $55 млрд, заявил глава компании Александр Михеев. "Мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг... "Мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 3,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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