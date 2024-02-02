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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,627 руб.
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02 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,627 руб.
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2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,16 руб. и составил 98,627 руб. Минимальный курс евро составил 97,8 руб., максимальный - 99,105 руб. Было заключено 12183 сделки. Объем торгов составил 32888,34 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,2925 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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