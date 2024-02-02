Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,5671 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60708,282 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 105,108 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,16 руб. и составил 98,627 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52,68 коп. и составил 90,7837 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,55 коп. и составил 12,6053 руб.

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года увеличился на 31,1%, до 107,9 трлн рублей с 82,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с декабрем 2023 года объем торгов сократился на 22,7%, со...