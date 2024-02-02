02 февраля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.02 по 11.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.02.2024
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|январь 2024
|05.02.2024
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|декабрь 2023
|05.02.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|январь 2024
|06.02.2024
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|декабрь 2023
|06.02.2024
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|январь 2024
|06.02.2024
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|декабрь 2023
|06.02.2024
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|декабрь 2023
|06.02.2024
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|январь 2024
|07.02.2024
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|декабрь 2023
|07.02.2024
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|декабрь 2023
|07.02.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|декабрь 2023
|07.02.2024
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|декабрь 2023
|07.02.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 января по 02 февраля
|08.02.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|08.02.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 января
|08.02.2024
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|декабрь 2023
|09.02.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|январь 2024
|09.02.2024
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|декабрь 2023
|09.02.2024
|16:30
|Безработица в Канаде
|январь 2024
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02 февраля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 05.02 по 11.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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