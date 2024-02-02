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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,17 руб. и составил 98,5017 руб. Минимальный курс евро составил 98,155 руб., максимальный - 98,75 руб. Была заключена 4521 сделка. Объем торгов составил 13497,09 млн... Минимальный курс евро составил 98,155 руб., максимальный - 98,75 руб. Была заключена 4521 сделка. Объем торгов составил 13497,09 млн...

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Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением. Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель,... Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель,... читать дальше

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Затраты футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) на покупку новых игроков в зимнее трансферное окно, завершившееся в четверг, рухнули до минимального уровня со времен пандемии коронавируса на фоне ужесточения правил финансового fair play, пишет Financial Times со ссылкой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,22 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3226,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3231,32 (+0,04%) пункта, минимальное - 3215,15 (-0,46%)... читать дальше

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Совокупные продажи на российском рынке легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов в январе 2024 года выросли на 53%, до 95,642 тыс. единиц, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного... читать дальше

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Российские банки проводят тестирование первых карт для иностранных туристов, чтобы они могли проводить безналичные расчеты на территории России, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита... читать дальше

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Фондовые индексы большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, исключением стали рынки материкового Китая и Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite упал за день на 1,5%, Shenzhen Component - на 2,2%. По итогам всей недели они потеряли 6,2% и... Китайский индекс Shanghai Composite упал за день на 1,5%, Shenzhen Component - на 2,2%. По итогам всей недели они потеряли 6,2% и... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления роста китайской экономики в ближайшие годы. К 2028 году темпы увеличения ВВП КНР могут сократиться до 3,5%, говорится в докладе МВФ по Китаю. В 2023 году экономическая активность в стране выросла... В 2023 году экономическая активность в стране выросла... читать дальше

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Биржевые цены на Аи-95 перешли к активному снижению после непрерывного роста на протяжении 17 торговых сессий, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам 2 февраля стоимость 95-го бензина на площадке опустилась... По итогам 2 февраля стоимость 95-го бензина на площадке опустилась... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2023 года чистый убыток одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники - шведской компании Electrolux AB - вырос более чем в 2 раза и составил 4,11 млрд шведских крон ($396,5 млн) по сравнению с убытком в 1,92 млрд крон за аналогичный период... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,22 пункта (0,162%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3224,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3231,32 (+0,04%) пункта, минимальное - 3215,15... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в декабре 2023 года увеличился на 1,1% по отношению к ноябрю, когда повышение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении французское промпроизводство увеличилось... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 3 января по 2 февраля) - 90,314 руб. за доллар, минимальное значение - 87,492 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,05/92,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,31/93,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,17/102,09 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 108 коп., Cредний курс продажи вырос...

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