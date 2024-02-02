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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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02 февраля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии декабрь 2023
10:45 Промышленное производство во Франции декабрь 2023
16:30 Данные с рынка труда США январь 2024
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) январь 2024
18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США декабрь 2023
18:00 Объем промышленных заказов в США декабрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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